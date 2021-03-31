В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.
Препарат под названием "Карнивак-Ков" был разработан на базе государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Отмечается, что на сегодняшний день это первая и единственная в мире вакцина от COVID-19 для животных.
В клинических испытаниях препарата принимали участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы.
"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал Савенков.
Сейчас изучается вопрос того, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По данным исследования, сейчас этот показатель составляет не менее 6 месяцев.
Предполагается, что массовое производство этой вакцины может быть запущено уже в апреле на базе ВНИИЗЖ.
Отмечается, что создание данной вакцины имеет особую значимость, так как может помочь в ограничении распространения данного вируса среди животных, что может предостеречь от развития мутаций вируса, которые происходят при межвидовой передаче возбудителя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все эти "вакцины","волны" паники, для слабонервных("9-й вал" без сомнения всех "накроет"вскоре)имеют стандартную цель -ОБОГАЩЕНИЕ "лихих людишек" ! Как говорят в народе: " и к гадалке не ходи",на "подходе" очередная,ещё более "опасная" инфекция! Люди будте бдительны.....
АБЗАЦ какой'то!
Видимо под это будутт составлять реестр животных
эта страна не для людей.
А белых медведей тоже будут прививать? И кто? Неужели опять сам наш незаменимый?
"Ничего личного,только бизнес",на очереди "вакцина" для животных от сифилиса,ВИЧ,лихорадки,гриппа ,ангины,......"Тута" россияне-фармамафиози впереди планеты всей!Ура!