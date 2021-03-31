В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

08:46 31.03.2021

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.

Препарат под названием "Карнивак-Ков" был разработан на базе государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Отмечается, что на сегодняшний день это первая и единственная в мире вакцина от COVID-19 для животных.

В клинических испытаниях препарата принимали участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы.

"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал Савенков.

Сейчас изучается вопрос того, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По данным исследования, сейчас этот показатель составляет не менее 6 месяцев.

Предполагается, что массовое производство этой вакцины может быть запущено уже в апреле на базе ВНИИЗЖ.

Отмечается, что создание данной вакцины имеет особую значимость, так как может помочь в ограничении распространения данного вируса среди животных, что может предостеречь от развития мутаций вируса, которые происходят при межвидовой передаче возбудителя.