Основные виды поломок телевизоров. Топ-7 неисправностей телевизионной техники

20:20 2.04.2021

Сейчас рынок телевизионной техники переполнен.

С каждым годом выпускается огромное количество различных моделей телевизоров, однако, не все они хороши по качеству работы, и многие марки не выдерживают заявленную планку, и ломаются гораздо раньше заявленного срока. В этой статье мы поговорим про основные причины поломки такого рода техники.

Самые сложные и непредсказуемые модели телевизоров

Телевизор LG попал в тройку самых ломающихся марок телевизоров. Обычно у них проблемы с цветовой гаммой и передачей цветов. Так же, часто появляются горизонтальные или вертикальные полосы, что свидетельствует о некачественных запчастях данной техники. Что же касается корейцев, у Samsung самое слабое место – это БП. Он неизбежно рушит все внутреннее ПО (телевизор после включения сразу выключается или начинает «моргать»). И единственный здесь выход – заменить деталь.

Основные виды поломок

Топ-7 самых распространенных неисправностей телевизоров:

1. Проблема с отсутствием изображения. Часто это связано с экраном: сломалась матрица экрана, не работают лампы подсветки, неисправности с конвектором питания. Однако бывает так, что экран не выключен, он работает, но при этом нет изображения. Это связано скорее всего с видеопроцессором или тюнером. О проблемах с блоком питания свидетельствуют его полное отключение. Однако, если телевизор не включается, но вы слышите определенные звуки, они не прерываются и довольно стабильны – это указывает на неисправность видеоусилителя;

2. Неестественные цвета. Если вы проверили сигнал и покрутили настройки, а цветовое изображение все равно искажено или его вообще нет, это сигнал о проблемах с микросхемой. При этом, нужно обращаться внимание на то, какие основные цвета вы видите на экране. Если много красных и синих оттенков, скорее всего, у вашего телевизора неисправен видеопроцессор;

3. Нет звука. Либо проблема в динамиках телевизора, либо искать проблемы надо в УНЧ-тракте микросхемы. Возможно, она подверглась горению, из-за этого вышла из строя;

4. Белые пятна на экране означают перебои с антенной;

5. Трансформатор неисправен, если на телевизионном экране вы наблюдаете вертикальные полосы;

6. Очень часто люди жалуются на то, что дистанционный пульт управления не работает. Если вы поменяли батарейки, а проблема не решилась, скорее всего, на вашем телевизоре не работает ИК-приемник;

7. Микросхема памяти, как и микроконтроллер, отвечают за настройку каналов. Если они не работают, искать источник проблемы нужно именно там.

Самостоятельно чинить телевизоры, как и любую многодетальную технику, не стоит, так как есть вероятность, что вы сделаете только хуже. Лучше обратиться к профессионалам своего дела. В Санкт-Петербурге достаточно много компаний, специализирующихся на ремонте телевизоров. Вам требуется лишь позвонить мастеру, он приедет, проведет диагностику, и починит вашу технику за достаточно быстрое количество времени. В случае, если проблема с телевизором не решается стационарно, в мастерских вы можете оставить технику до полного возвращения ее в строй. Несколько дней и... Сделано! Ваш телевизор - как и раньше - неотъемлимая часть дома.