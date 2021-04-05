Как экономить с помощью промокодов?

20:48 5.04.2021

Сейчас все больше и больше людей вовлечено в интернет-продажи.

Действительно, часто гораздо выгоднее приобретать товары на маркетплэйсах, чем в реальной жизни. Собственно говоря, это дешевле и удобнее. Плюс – вы можете экономить с помощью промокодов, ваучеров, купонов. В этой статье мы поговорим как можно экономить с помощью промокодов.

Что такое промокод?

Промоко́д — состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на приобретение товара или услуги на специальных условиях. Часто это условие – неплохая скидка в пользу покупателя.

Разновидности промокодов

1. Промокод, предоставляющий скидку на товары;

2. Кэшбек промокоды;

3. Подарочный промокод;

4. Промокод на бесплатную достаку;

5. Промокод, затрагивающий распродажы или ограниченные коллекции. Промокод Алиэкспресс дает не только скидку на покупку, но и позволяет пользователям платформы совершать покупки значительно дешевле за счет раздачи бесплатных промокодов на лимитированные коллекции или во время Черной Пятницы;

6. Персональные промокоды;

7. Промокод на первый заказ. Промокод Goods выдается пользователям в размере 500 рублей на первый заказ. Круто, не правда ли?

Преимущества использования промокодов

Самыми основными преимуществами промокодов являются:

1. Покупатель может сам в любой момент активировать промокод. Это огромный плюс, так как в определенное время, когда у человека появилась потребность в приобретении какой-либо продукции, он может активировать промокод, который даст ему скидку, подарок, кэшбэк и так далее.

2. Промокодов существует огромное количество, об этом мы говорили выше. Подобрать промокод можно индивидуально.

3. Информативность. Все промокоды, независимо от вида, имеют достаточно обширный круг информации, позволяющий покупателю точно знать на какую категорию товаров распространяется промокод и до какого числа он активен.

4. Легкость использования. Промокодом способны воспользоваться каждый – достаточно ввести его в специальное окно в процессе оплаты покупки. Индивид любого возраста может это сделать

5. Бесплатность. Приятный бонус промокода – это отсутствие цены на него. Бизнесу выгодно одаривать клиентов бесплатными промокодами, так как за счет этих манипуляций повышается лояльность покупателя. Также, это бесплатно для бизнеса повсеместно: чтобы создать такую скидку, бизнесу не нужны никакие дополнительные инструменты, а клиенту часто надо иногда выполнить несколько простых действий.