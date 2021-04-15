Артем Аветисян: «Наша задача — всесторонняя поддержка предпринимателей»

15:04 15.04.2021

В 2020 году пандемия стала настоящим вызовом для малых и средних предприятий страны.

В условиях ограничений агентство уже в первые весенние месяцы сконцентрировалось на реализации мер поддержки предпринимателей в период ограничений.

Артем Аветисян работает в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) с момента его создания в 2011 году. Ранее бизнесмен руководил консалтинговой компанией «НЭО Центр», поэтому хорошо знаком с проблемами российских предпринимателей. В АСИ он отвечает за направление «Новый бизнес», где получают поддержку перспективные проекты.

«Новый бизнес» — итоги работы

За время работы направления «Новый бизнес» комплексную поддержку получило уже 160 компаний. АСИ помогает преодолеть административные барьеры, реализовать инвестиционные планы, запустить новое производство и найти рынки сбыта. В результате в регионах появились 5,5 тысячи новых рабочих мест, улучшилось благосостояние населения. Доказала свою эффективность инициатива «100 лидеров развития технологий», которая открывает технологическим стартапам путь на крупные рынки.

Направление «Новый бизнес» разработало 12 «дорожных карт» — планов мероприятий по устранению административных барьеров для бизнеса. Результатом работы стало сокращение 50 лишних процедур, которые ранее приходилось проходить предпринимателям, чтобы получить разрешение на строительство, подключиться к электросетям, оформить в собственность земельный участок. В общей сложности удалось сэкономить порядка 430 дней, ранее уходивших на оформление документов в ведомственных организациях.

Анализируя итоги ушедшего года, Артем Аветисян подчеркивает важность поддержки компаний, работающих в области производства медицинской продукции. Несмотря на собственные сложности, многие бизнесмены обращались в АСИ с предложением помощи и предлагали решения, направленные на преодоление последствий пандемии. После первых шоковых месяцев предприятия перестроили свою работу под новые реалии, а меры государственной поддержки помогли многим продержаться в этот непростой период.

Идеи предпринимателей по выходу из кризиса

В ноябре 2020 года состоялась конференция «Сильные идеи для нового времени», проходившая под эгидой АСИ. Несмотря на турбулентность рынка, многие компании не только адаптировались к новым условиям, но и выработали собственные методики выхода из кризиса. На форум поступило более 15 тысяч предложений. Около трехсот из них вышли в финал конференции, которая продолжалась три дня.

Предложения обсуждали более 230 тысяч участников из 84 субъектов Российской Федерации. В числе спикеров — представители Администрации Президента РФ, члены Государственной Думы и Совета Федерации, главы регионов, руководители общественных и благотворительных фондов. На форуме выступили авторы самых перспективных идей, вошедших в итоговый топ-лист. Конференция проходила в оффлайн и онлайн-форматах, поэтому за мероприятиями могли наблюдать жители самых удаленных уголков России.

Артем Аветисян отметил, что среди поступивших идей есть амбициозные предложения, направленные на повышение доверия к государству. Реализация перспективных проектов создаст стимулы для выхода компаний из «серой» зоны. Немало инициатив касается дальнейшей цифровизации государственных услуг — в будущем подавляющее большинство сервисов должно быть доступно без личного посещения ведомств.

Направление «Новый бизнес» продолжит оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям: такой формат взаимодействия уже неоднократно доказал свою эффективность.