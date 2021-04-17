Кабмин не поддержал идею об отпуске до 10 дней для отцов новорожденных

14:37 17.04.2021

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о дополнительном оплачиваемом отпуске до 10 дней для отцов новорожденных детей, сообщает ТАСС.

Автор инициативы предлагает дать мужчинам право на отпуск до 10 календарных дней со дня, следующего за днем рождения ребенка, с сохранением заработной платы. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, сам законопроект пока не внесен в Госдуму.

В правительственной комиссии указали на то, что сейчас "в целях вовлечения отца в воспитание детей трудовое законодательство предоставляет возможность отцу оформить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней" в случае рождения ребенка и отпуск по уходу за ребенком.

"Законопроектом нечетко определена правовая природа предлагаемого нового вида отпуска, поскольку в законопроекте идет речь о дополнительном отпуске с сохранением заработной платы, но в то же время проектируемые положения включаются авторами законопроекта в статью 255 Кодекса об отпуске по беременности и родам, который предполагается предоставить отцу на основании листка нетрудоспособности", - сказано в проекте отзыва. В кабмине считают, что такая "неопределенность приведет к возникновению трудностей в правоприменительной практике".

Кроме того, реализация инициативы потребует выделения дополнительных затрат из бюджета. Но автор законопроекта не указал конкретные источники для финансирования возникающих обязательств.