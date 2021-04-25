Вячеслава Володина в суде назвали клиентом Центра суррогатного материнства

18:03 25.04.2021

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а также народные артисты Евгений Миронов и Филипп Киркоров якобы прибегали к услугам суррогатного материнства «как одинокие мужчины». Об этом ещё 21 апреля в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на арест фигурантов московского дела о «торговле детьми» заявил бывший генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, проходящий обвиняемым. Это следует из аудиозаписи заседания, которую предоставил NEWS.ru другой фигурант дела — Константин Свитнев, находящийся на данный момент за границей.

"Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети у таких деятелей, как: народный артист России, доверенное лицо Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров и ещё сотни мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе «мать». Я также горжусь тем, что изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребёнка с прочерком в графе «мать»", — сказал Мельников во время своего выступления на заседании.

То, что Мельниковым были даны такие показания, также подтвердила адвокат обвиняемых Людмила Айвар. На аудиозаписи Мельников говорит, что больше 20 лет занимается программами суррогатного материнства «в строгом соответствии с законами Российской Федерации», сделав за это время счастливыми родителями сотни супружеских пар и не состоящих в браке одиноких мужчин.

Уголовное дело, о котором идёт речь, началось в январе 2020 года, после того как в одной из квартир подмосковного города Одинцово было обнаружено тело младенца, рождённого суррогатной матерью в декабре 2019 года. Также там находились ещё три ребёнка, появившиеся на свет с помощью суррогатных матерей и находившиеся под присмотром няни. Были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Генетическими родителями являются иностранцы, которые оформили документы и собирались забрать новорождённых за рубеж. В июне в квартире в Москве было найдено ещё пятеро младенцев, находившихся под присмотром двух женщин.