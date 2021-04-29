Как выбрать ортопедический матрас?

20:30 29.04.2021

Многие люди сталкиваются с одной большой проблемой – неприятные ощущения в спине.

Они сопровождают человека каждый день, не давая спокойно жить и радоваться миру. Действительно, бывают случаи, когда у человека действительно серьезные патологические и хронические проблемы со спиной, но очень часто на боль влияет именно спальное место, а конкретно – матрас. В этой статье мы обсудим, что такое ортопедический матрас и какие они бывают.

Что такое ортопедический матрас

Ортопедический матрас — такой вид матраса, поддерживающий в балансе все тело человека. За счет этого можно снизить ненужную нагрузку на позвонки, а также помочь работе кровообращения. Почему ортопедические матрасы обладают данной возможностью? Ответ очевиден – все дело в его внутренней составляющей – в пружине или в наполнителе. От бессонных ночей и болезненных ощущений в спине поможет ортопедический матрас. Но не стоит забывать, что такой они – не панацея, и вылечить стопроцентно спину они не в силах.

Виды ортопедических матрасов

На примере компании Ортик можно рассмотреть, какие же модели ортопедических матрасов существуют. В основном, ортопедические матрасы можно разделить на пружинные и беспружинные. Состоят зачастую они из войлока, латекса, пенополиуретана (поролон), анатомической пены, пены с эффектом памяти (способна поддерживать форму тела), синтепона.

В свою очередь, каждый из этих типов также делится на своего рода подгруппы по принципу жесткости: мягкий, средний и жесткий.

По каким параметрам выбирать ортопедический матрас?

1. Жесткость. Тут уж дело вкуса, нельзя говорить, что жесткий матрас выпрямит вашу спину или позволит вам спать лучше. Жестче не значит лучше. Поэтому необходимо выбирать либо по индивидуальным желаниям, либо отталкиваясь от медицинских показаний.

2. Качество наполнителя. От качества наполнителя напрямую зависит ваш сон.

3. Габариты. Перед покупкой измерьте величину кровати, и потом только приобретайте матрас. Часто магазины предоставляют возможность купить не только матрас, но и кровать.

4. Цена. Ортопедический матрас – не самое дешевое удовольствие. Цена самого простого и дешевого ортопедического матраса начинается примерно с двух тысяч рублей, заканчивается вплоть до четырех ста тысяч рублей.

Чтобы наверняка понять, нравится вам матрас или нет, лучше его протестировать и полежать на нем в магазине. У некоторых компаний существует возможность тестового периода на несколько дней.

