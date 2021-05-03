Новая фотостудия в Москве - High Photo Studio

08:51 3.05.2021

Визуальные материалы сейчас используют все: от персональной странички в соцсетях до продвижения товаров и услуг.

Необходимы они для изготовления баннеров, оформления промо акций и т.д. Реклама и оформление сайта, создание портфолио, подарочных календарей и плакатов невозможны без качественных фотографий. Также снимки, сделанные профессиональным фотографом в студии, – это возможность запечатлеть приятные моменты в жизни.

Лучшие условия для фотосъемки

Агентство HIGH PHOTO радо сообщить об открытии фотостудии с почасовой арендой. Вас ждет зал на 75 м2 с большим окном высотой в 4 метра, чтобы можно было использовать дневной свет для фотосъемки. Вы можете применять подвес с 4 бумажными фонами. Аренда фотостудии на час – это оптимальный вариант, чтобы сделать снимки для рекламы, каталога, собственного портфолио или семейного альбома.

Мы предлагаем 6 различных локаций. Фотостудия удобно расположена, ее адрес: г. Москва, Электрозаводская ул., д. 21. Узнать все подробности, правила использования фотостудии для съемки, а также забронировать студию вы можете по ссылке: https://highphoto.ru/studio/booking/.

Мы предлагаем выгодные цены: всего от 1000 рублей за час аренды. Минимальное время бронирования составляет 1 час, без доплат. По случаю открытия нашим клиентам предлагаем приятный бонус - промокод на скидку 200 рублей WELCOME при онлайн-бронировании. Воспользуйтесь промокодом и проведите фотосъемку еще дешевле!

В студии одновременно могут находиться до 8 человек. Присутствие на площадке до 4 человек входит в стоимость тарифа, для большего числа предусмотрена доплата. Аренда предполагает использование 1 рабочего места визажиста. При необходимости вы можете заказать дополнительное место для него.

Также к вашим услугам профессиональное оборудование для фото и видеосъемки. Вы можете арендовать угловую циклограмму, которая установлена в отдельном помещении на 25 м2. Огромное окно, блэкаут-шторы и высота в 3 м (ширина влево и вправо по 4 метра) обеспечат комфортные условия для работы самого требовательного фотографа. Также к вашим услугам оборудование Hensel INTEGRA 500 PLUS. Вы можете воспользоваться импульсными моноблоками, сотами, параболическим зонтом или софт-октобоксом, гелевыми фильтрами и отражателями. Мы предлагаем различные бумажные фоны: зеленый, голубой, черный или коричневый и другие приспособления.

Наши преимущества

Фотостудия HIGH PHOTO – это:

удобное расположение;

большое окно на 4 м и возможность съемки с естественным светом, с 16.30 и до заката можно поймать красивые тени;

оригинальное оформление локаций;

предметы интерьера, которые можно перемещать по своему усмотрению;

доступные цены и регулярные акции;

никаких доплат за бронирование в выходные дни;

оборудование профессионального уровня Hensel;

возможность аренды студии в любое время суток.

Чтобы арендовать фотостудию, вам достаточно выбрать подходящее время и оставить заявку по телефону или через онлайн-форму на сайте. Не забудьте о промокоде. Чтобы удобное время было доступно, бронируйте локации заблаговременно. Обо всех нюансах фотосъемки предупреждайте, пожалуйста, администратора.

Фотостудия от HIGH PHOTO – это возможность создавать качественные снимки, независимо от погоды и времени года. Мы всегда идем навстречу клиенту и готовы создать максимально комфортные условия для работы. Вы можете рассчитывать на тактичный и отзывчивый персонал, профессиональную технику и лояльную ценовую политику. Загляните в нашу фотостудию. Мы уже открылись!