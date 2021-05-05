В России ужесточили правила сбора грибов, ягод и березового сока

В РФ начали действовать два приказа Минприроды — о правилах сбора березового сока, ягод и грибов.

Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет, сообщает Росбалт.

Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием — это грозит уголовной ответственностью.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.05.2021, 21:47
    Гость: Однако

    Спасибо, до слёз смеялись!
    Для полного комплекта давайте дождёмся нравоучений от Виктора и иже с ним, они нам всё объяснят.

  3. 05.05.2021, 21:46
    Гость: Макар

    /Никакой чиновник мне не запретит ходить в лес, собирать
    грибы и прочее//
    Ещё как запретят. И лесничие будут активно штрафы грести, штамповать дела. Если захотят. И если заставят. С валежником ловят ведь!

  4. 05.05.2021, 21:36
    Гость: тд

    А,умному лохторату оправдываться перед зеркалом ..лишь бы не было войны,а,больше некого,там сами без нас все решили ...

  5. 05.05.2021, 21:34
    Гость: тд

    Судя по данным источников все хорошие участки вблизи населенных пунктов уже кому то более конкурентноспособному уже сданы в аренду на много лет...теперь ,только субаренда у арендатора по прибавочной цене .если он соизволит конечно.

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