В России ужесточили правила сбора грибов, ягод и березового сока
В РФ начали действовать два приказа Минприроды — о правилах сбора березового сока, ягод и грибов.
Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет, сообщает Росбалт.
Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.
Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.
Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием — это грозит уголовной ответственностью.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Урв ,я понял. Это всё делается чтоб озлобить народ, к выборам.
Спасибо, до слёз смеялись!
Для полного комплекта давайте дождёмся нравоучений от Виктора и иже с ним, они нам всё объяснят.
/Никакой чиновник мне не запретит ходить в лес, собирать
грибы и прочее//
Ещё как запретят. И лесничие будут активно штрафы грести, штамповать дела. Если захотят. И если заставят. С валежником ловят ведь!
А,умному лохторату оправдываться перед зеркалом ..лишь бы не было войны,а,больше некого,там сами без нас все решили ...
Судя по данным источников все хорошие участки вблизи населенных пунктов уже кому то более конкурентноспособному уже сданы в аренду на много лет...теперь ,только субаренда у арендатора по прибавочной цене .если он соизволит конечно.