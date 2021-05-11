Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?

Классическая картина: ребятня в ресторане орет, дерется и вот-вот собьет с ног официанта с заказом - как совладать с этой напастью? И как быть в тех случаях, когда взрослые сами нуждаются в защите от детей?

Приходит долгожданное тепло, начинается пора отпусков и всевозможных праздничных каникул. А это значит, что надо быть готовыми к тому, что в зонах массового скопления людей будет появляться все больше ребятишек. И если с парками и другими открытыми пространствами все более-менее ясно, то как быть, например, с детьми в ресторане, провоцирующими всевозможные конфликты и ожесточенные споры.

Мы знаем, что 1 мая вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Тем, кто будет признан виновным в этом правонарушении, грозят штрафы от 5000 до 30 тысяч рублей, а в случае наступления тяжёлых последствий грядёт уже уголовное наказание. Это все прекрасно и справедливо. Но как быть в тех случаях, когда взрослые сами нуждаются в защите от детей, которые вроде бы с виду — такие милашки. Да-да, вымазали мороженым или налетели на вас на самокате, изрядно подпортив одежду!

Классическая картина: ребятня в ресторане орет, дерется и вот-вот собьет с ног официанта с заказом. С фастфудом все более-менее ясно: здесь самообслуживание, поэтому повода нанести урон чужому заказу значительно меньше. Кроме того, в некоторых ресторанах Москвы откровенно поощряют появление детей — например, до семи лет кормят бесплатно. Но в ряде ресторанов, напротив, существует негласный запрет на посещения заведения с детьми. Негласный — потому, что закрепить эту норму с юридической точки зрения не представляется возможным.

Ресторатор Леонид Шутов прямо заявляет, что поход с ребятишками в его заведение общепита — крайне нежелателен. «Я считаю, что дети в Bob Bob Ricard — это неуместно, - говорит он в интервью Снобу. - Мы стараемся очень четко всех заранее предупреждать о том, что не пускаем в наш ресторан детей до 10 лет. На нашем сайте четко обозначена политика по поводу детей, мы всегда предупреждаем людей, когда делают заказы по телефону. И конфликтов по этому поводу не бывает. Хотя многие высказывают пожелание, чтобы мы пускали их с детьми, но гораздо больше тех, кому это очень нравится. Им хочется отдохнуть, а не оказаться рядом с огромной семьей с детьми. Особенно если это празднование какого-то события».

Такого же мнения придерживается и хозяин точки общепита на Цветном бульваре Арам Мнацаканов. «Я очень люблю детей, - подчеркивает он при этом в интервью Buro247. - Любовь к ним — это вообще одна из национальных особенностей армян: в армянских семьях малышей практически боготворят. Но это не значит, что я могу разрешить детям, включая своих, вести себя так, чтобы они мешали окружающим. У нас в правилах написано, что, если вы пришли к нам с детьми, мы им рады, но они должны вести себя как взрослые».

Большой резонанс вызвало несколько лет назад изгнание из кофейни «Старбакс» родителей с двухгодовалыми чадами, которые, по версии «пострадавших», просто «ходили и смеялись» вокруг столов. Пришлось даже обращаться за комментарием к юристу Игорю Доренкову, который, как мы указали выше, подчеркнул, что с законодательной точки зрения рестораны не пущать малолеток не вправе.

«Однако в данном случае нужно учитывать, что у общественных заведений типа кафе «Старбакс» нет однозначных поводов для того, чтобы родителей с детьми не обслуживать, - сказал Доренков «Росконтролю». - Вполне понятно, по какой причине вводят ограничения «взрослые» клубы или организации со специфическими особенностями (например, «ресторан в темноте», очевидно не предназначенный для совсем маленьких детей), но в данном случае даже формально повод отсутствует. То есть, оспорить подобное ограничение, даже если бы оно в Правилах было, легко. Следовательно, поведение официанта неправомерно, особенно если дети не мешали другим посетителям кафе. А понятие «не мешали» в данном случае достаточно широкое».

Что самое интересное, примерно к такому выводу пришла и администрация кафе «Старбакс», в котором тогда разгорелся скандал. Администрация заведения принесла извинения посетительницам и пригласила их на индивидуальный кофе-семинар.

В любом случае, родителям, прежде чем тыкать окружающим аргументом «он же такой несмышленыш», надо помнить о том, что детям до семи лет трудно сосредотачивать внимание на чем-то одном дольше 15-ти минут, поэтому стоит воздержаться от походов в рестораны до полной социализации чад. И не забывать, что согласно нормам статьи 1073 Гражданского кодекса России, за ущерб, причинённый ребёнком в возрасте до 14 лет, отвечают родители либо опекуны.