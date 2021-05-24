ЛабСтори — медицинский центр будущего

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ЛабСтори — это медицинское учреждение, призванное помогать пациентам обследовать организм и поддерживать здоровье.

Если необходимо сделать биохимический анализ крови в СПБ, Петрозаводске, Вологде, Пскове и Смоленске, мы с радостью ждем вас в лабораториях. Спектр услуг нашей компании широкий, а все результаты обследования достоверные. В медицинском центре мы используем только современное оборудование и осуществляем постоянный контроль качества исследований.

Какие услуги можно получить в нашем учреждении?

Если хотите провести обследование организма, сделать это лучше в клинико-диагностическом центре ЛабСтори. У нас можно сдать различные анализы в СПБ и провести исследования:

  • биохимические (кровь, моча);

  • гормональные;

  • иммунологические;

  • молекулярно-генетические;

  • серологические;

  • общеклинические и др.

В медицинском центре предусмотрено комплексное обследование. По одной из предложенных на сайте labstori.ru программ можно сдать анализ. Например, доступна диагностика заболеваний:

  • почек;

  • печени;

  • урогенитальных инфекций и пр.

В некоторых медицинских центрах (уточняйте на сайте) вы можете также пройти различные виды ультразвукового исследования. Данный вид услуги предоставляется как взрослым, так и детям.

В отдельных районах Санкт-Петербурга доступен выезд сотрудников для взятия биоматериала по адресу, если у пациента нет возможности приехать в центр самостоятельно.

Причины обратиться за диагностикой в ЛабСтори

Выбирая учреждение для обследования организма, стоит обращать внимание на качество выполнения процедур, работу персонала, отзывы клиентов. ЛабСтори постоянно развивается, чтобы радовать пациентов по всем направлениям. Поэтому вам доступны:

  • более 2,5 тыс. разных анализов;

  • постоянная обратная связь с учреждением в виде рассылок-напоминаний и консультаций;

  • удобная выдача результатов анализов;

  • вежливый квалифицированный персонал.

ЛабСтори — современная лаборатория, позволяющая проводить исследования быстро и качественно.

Внимание! Прежде чем проходить медицинские процедуры рекомендуется проконсультироваться у врача. По некоторым процедурам могут быть противопоказания или побочные эффекты.

Информация о компании:

ООО «Медицинская компания ЛабСтори»

ИНН 7801489428

ОГРН 1097847033954

Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.40-44, лит. А. часть пом. 9Н (пом. 17)

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