ЛабСтори — медицинский центр будущего
Если необходимо сделать биохимический анализ крови в СПБ, Петрозаводске, Вологде, Пскове и Смоленске, мы с радостью ждем вас в лабораториях. Спектр услуг нашей компании широкий, а все результаты обследования достоверные. В медицинском центре мы используем только современное оборудование и осуществляем постоянный контроль качества исследований.
Какие услуги можно получить в нашем учреждении?
Если хотите провести обследование организма, сделать это лучше в клинико-диагностическом центре ЛабСтори. У нас можно сдать различные анализы в СПБ и провести исследования:
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биохимические (кровь, моча);
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гормональные;
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иммунологические;
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молекулярно-генетические;
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серологические;
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общеклинические и др.
В медицинском центре предусмотрено комплексное обследование. По одной из предложенных на сайте labstori.ru программ можно сдать анализ. Например, доступна диагностика заболеваний:
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почек;
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печени;
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урогенитальных инфекций и пр.
В некоторых медицинских центрах (уточняйте на сайте) вы можете также пройти различные виды ультразвукового исследования. Данный вид услуги предоставляется как взрослым, так и детям.
В отдельных районах Санкт-Петербурга доступен выезд сотрудников для взятия биоматериала по адресу, если у пациента нет возможности приехать в центр самостоятельно.
Причины обратиться за диагностикой в ЛабСтори
Выбирая учреждение для обследования организма, стоит обращать внимание на качество выполнения процедур, работу персонала, отзывы клиентов. ЛабСтори постоянно развивается, чтобы радовать пациентов по всем направлениям. Поэтому вам доступны:
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более 2,5 тыс. разных анализов;
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постоянная обратная связь с учреждением в виде рассылок-напоминаний и консультаций;
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удобная выдача результатов анализов;
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вежливый квалифицированный персонал.
ЛабСтори — современная лаборатория, позволяющая проводить исследования быстро и качественно.
Внимание! Прежде чем проходить медицинские процедуры рекомендуется проконсультироваться у врача. По некоторым процедурам могут быть противопоказания или побочные эффекты.
Информация о компании:
ООО «Медицинская компания ЛабСтори»
ИНН 7801489428
ОГРН 1097847033954
Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.40-44, лит. А. часть пом. 9Н (пом. 17)
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