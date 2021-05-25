Как выбрать автомобильный коврик?

15:17 25.05.2021

Существует ряд аксессуаров, без которых достаточно тяжело управлять автомобилем.

Среди них особенно выделяется коврик для авто. В связи с этим у владельцев возникает вопрос: какой же коврик выбрать? В этой статье мы разберемся в данной проблеме.

На примере компании Seintex рассмотрим самые популярные виды автомобильных ковров. Итак, на данный момент известны резиновые, текстильные и полиуретановые разновидности ковров. Для полной картины необходимо проанализировать каждый из них.

Резиновые коврики

Они делятся на два типа: резиновые коврики с рисунками и резиновые коврики с увеличенными бортами. Интернет-магазин Seintex предоставляет огромный ассортимент резиновых ковров с максимально неповторимым рисунком «Сетка». Данный узор может противостоять грязи и влаги, не распространяя загрязнения на поверхность салона.

Ковры с увеличенным бортом подходят для снежной погоды, ведь они не позволяют воде (снегу) выйти за пределы ковра.

Почему Seintex?

1. Использование 3D технологий;

2. Наличие шипов, которые позволяют минимизировать скольжение;

3. Бюджетная цена, которая подходит всем;

4. Простота использования;

5. Высококачественная резина, которая может выдержать низкие температуры;

Полиуретановые ковры

Они появились на рынке автоковров относительно недавно, но уже стали популярны. Они состоят из термоэластопласта (материал синтетического происхождения). Нужно сказать, что данный полимер дороже, чем резина. Однако, к несомненным плюсам можно отнести высокую прочность и эластичность, а также высокую морозоустойчивость.

Ворсовые ковры (текстильные)

Состоят такие ковры из верхнего ворсового слоя и основания, которое отличается своими противоскользящими свойствами.

Компания Seintex представляет два типа ворсовых ковров:

● Ворсовые коврики LUX. Они состоят из трех слоев, то есть добавляется еще один слой из ТЭП материала. Именно ТЭП не допускает пропуска влаги, за счет этого, форма ворсового ковра не деформируется. Также этот средний слой отлично противодействует таким видам негативного воздействия, как соли, щелочи, моющие средства и вода. Ковры серии LUX подходят тем, кто ценит комфорт.

● Ворсовые коврики 3D. Опять же, 3D ковры обладают тремя слоями, где средний слой – это пенная основа, которая позволяет не пропускать воду, и, в тот же момент, держать тепло. 3D ковры отлично подходят для эксплуатации в летний период.

Вывод

Отвечая на вопрос, какие же все таки ковры в машину выбрать, нужно опираться на собственный вкус и цели, которые вы преследуете. Не забывайте про окружающую среду и климатические условия, от них зависит многое.