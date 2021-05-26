Рефинансирование микрозаймов: разбираемся в вопросе

17:53 26.05.2021

Бывают моменты, когда максимально срочно нужно получить деньги.

И как мы знаем, зачастую получить денежные средства быстро можно при обращении в МФО. И да, микрозаймы, как снежный ком, копятся и копятся, а заемщики превращаются в постоянных клиентов. В этой статье мы обсудим рефинансирование микрозаймов. За более подробной информацией можно обратиться на сайт https://moneyman.ru/refin/

Что такое рефинансирование?

Для того, чтобы понять досконально и изучить тему рефинансирования микрозаймов, необходимо понять что это такое. Рефинансирование – это способ объединения нескольких кредитов или займов в одну большую ссуду. Цель – погашение долгов из других банков или МФО. При этой процедуры должник выбивает более выгодную процентную ставку, а также возможность в течение большего срока выплачивать сумму по займу. Рефинансирование позволяет клиенту погасить долг безболезненно.

Рефинансирование микрозаймов в банке. Почему часто отказывают?

К слову, не все банки готовы заниматься рефинансированием микрозаймов.

1. Не все люди имеют хорошую кредитную историю;

2. Для многих банков «микрозаймы» - это гарант ненадежности заемщики.

Преимущества рефинансирования под низкую ставку Moneyman

1. Один займ, а не много разных микрокредитов в разных компаниях;

2. Ниже переплата, потому что ставка в Манимен в 10 раз меньше, чем по обычным займах;

3. Удобно и надежно, так как вы сами выбираете сколько и в какой день платить и все полностью онлайн;

4. Дополнительно: 50 тысяч рублей, если вам сейчас нужно опционально деньги.

Рефинансирование микрозаймов с просрочками онлайн

Многие банки могут взяться за рефинансирование микрозаймов, в том же формате онлайн. Однако, просрочка не должна быть больше тридцати дней. Сумма может быть разной, но в основном варьируется от ста до триста тысяч. Если у вас есть имущество, которое можно предоставить в качестве залога, то это не только увеличит кредитный лимит или увеличит шанс одобрения заявки.

Существует еще одна схема – МФО или банковские организации контролируют и рассчитывают график платежей, но первый платеж – внести сразу же. Это не просто взнос – а гарант вашей платежоспособности. Эта плата не сгорает и входит в график дальнейших платежей. Но не всем подходит данный вариант, так как не все заемщики и клиенты смогут соврешать платежи по такому принципу. Требования, которые нужны для рефинансирования - паспорт и возраст от 21 года, гражданство РФ и постоянная регистрация на территории РФ.



