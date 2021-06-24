Песков: кому не нравится вакцинация, может уволиться и уйти в другую сферу

15:22 24.06.2021

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве вакцинация в сфере услуг добровольная, а если человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, не согласен с этим, то он может просто сменить работу.

«Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», - цитирует Пескова РБК.

Напомним, ранее московские власти объявили обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников общепита, транспорта и других сфер услуг.