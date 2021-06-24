Песков: кому не нравится вакцинация, может уволиться и уйти в другую сферу
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве вакцинация в сфере услуг добровольная, а если человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, не согласен с этим, то он может просто сменить работу.
«Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», - цитирует Пескова РБК.
Напомним, ранее московские власти объявили обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников общепита, транспорта и других сфер услуг.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да плевать им сколько заболеет и помрёт, они уже десятилетиями убивают и не переживают.
Тот кто терпит тот и валит.
Здоровье людей для них на последнем месте, главное бабло и понты перед забугоониками.
Хозяева не обязаны заполнять то что приказывают рабам.
Если бы в Америках так же нагло и много врали и гнобили население, то там тоже было бы мало.