Песков: кому не нравится вакцинация, может уволиться и уйти в другую сферу

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве вакцинация в сфере услуг добровольная, а если человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, не согласен с этим, то он может просто сменить работу.

«Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», - цитирует Пескова РБК.

Напомним, ранее московские власти объявили обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников общепита, транспорта и других сфер услуг. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2021, 19:56
    Гость: Пдн

    Да плевать им сколько заболеет и помрёт, они уже десятилетиями убивают и не переживают.

  3. 24.06.2021, 19:52
    Гость: Так

    Здоровье людей для них на последнем месте, главное бабло и понты перед забугоониками.

  5. 24.06.2021, 19:49
    Гость: Если бы

    Если бы в Америках так же нагло и много врали и гнобили население, то там тоже было бы мало.

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