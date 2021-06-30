В армии говорят «нет» коронавирусной инфекции

18:24 30.06.2021

В рамках весеннего призыва, проходящего с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, почти две тысячи уральцев отправились на службу во все военные округа страны Из областного сборного пункта в Егоршино во все четыре военных округа и на Северный флот отправлено 1923 новобранца. Из них 15 удостоились чести служить в Федеральной службе охраны – Президентском полку. Большая часть пополнит воинские части сухопутных войск.

В рамках весеннего призыва, проходящего с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, почти две тысячи уральцев отправились на службу во все военные округа страны

Из областного сборного пункта в Егоршино во все четыре военных округа и на Северный флот отправлено 1923 новобранца. Из них 15 удостоились чести служить в Федеральной службе охраны – Президентском полку. Большая часть пополнит воинские части сухопутных войск.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в военкоматах и пунктах сбора введен повышенный санитарный контроль. Все сотрудники в обязательном порядке прошли вакцинацию. На областном сборном пункте призывники сдают тест ПЦР на коронавирус. На территории введен контроль социальной дистанции, масочный режим, сотрудники регулярно проводят дезинфекцию помещения. При транспортировке новобранцев к местам прохождения военной службы используется транспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку. Одним из главных условий соблюдения безопасности остается максимальная разобщенность новобранцев. Сейчас число одновременно пребывающих на сборном пункте призывников сокращено вдвое.

По прибытии на место службы новобранцы будут проходить двухнедельный карантин. Избежать массовой эпидемии в воинских частях во многом помогли уставные мероприятия, связанные с санитарно-гигиеническими требованиями: обязательная утренняя уборка помещений, термическая обработка одежды, ежедневные осмотры военными медиками, обязательная ежедневная термометрия.

Сработал и фактор дисциплины, когда беспрекословно выполняются все предписания, благодаря чему распространение вируса удалось локализовать. С начала пандемии в военных госпиталях развернули инфекционные отделения, оборудовали аппаратами ИВЛ. Кроме того, были созданы многофункциональные мобильные комплексы для выявления возбудителя инфекции. Все эти меры только за первые полгода существования помогли победить болезнь более 22 тысячам бойцов.

За крепкое здоровье новобранцев отвечать будут и в столовых. Обязательный контроль надзорных органов проходил и ранее в обязательном порядке, но современные реалии внесли свои коррективы и способствовали усилению мер безопасности. Интервалы между санобработкой сокращены, персонал обязан находиться в масках и перчатках. В целях поддержания иммунитета у военнослужащих организован контроль за полноценным и разнообразным питанием. Профессиональные повара профильных комбинатов готовят сытные, сбалансированные, аппетитные блюда, разработанные ведущими диетологами. Назначена дополнительная витаминизация.

Суточная норма довольствия составляет более четырех тысяч калорий. Ежедневно в рационе есть мясные блюда из говядины или свинины – все необходимое, чтобы поддержать здоровье организма и необходимый уровень энергии. А приятным дополнением на обед стала система «шведский стол», где каждый солдат собирает свой «конструктор» из предложенных вариантов: первое, горячее, напиток и, конечно же, полезные натуральные овощи из салат-бара. Для поддержания морального духа повара раз в месяц балуют именинников вкусными пирогами, а также предлагают необычное меню в Дни национальной кухни и по традиционным праздникам.

Всего Минобороны РФ планирует в весенний призыв 2021 года направить в Вооруженные силы 122 тысячи новобранцев, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. Основная задача армии – сохранить и укрепить здоровье солдат для эффективного выполнения боевых задач в любых условиях.

Именно поэтому теме безопасности здесь уделяют максимум внимания. «Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в Вооруженных силах на 100 тысяч человек на 37 процентов ниже, чем по стране», – заявлял министр обороны Сергей Шойгу в конце призыва-2020.

