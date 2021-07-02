Глава Роспотребнадзора поблагодарила Собянина и Ракову за «спасение Москвы»

11:31 2.07.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании международного конгресса Urban Health, выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и заместителю мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой за «спасение Москвы» от коронавируса.

«Хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу, которые являются инициаторами проведения этого мероприятия, за тему, которую мы будем обсуждать, и главное за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть», - цитирует Попову РИА Новости.

Москва стала первым российским регионом, где была введена обязательная вакцинация от коронавируса для 60% работающих в определенных сфера экономики людей. Сам Собянин назвал решение о введении обязательной вакцинации «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».

С 28 июня указом мэра Москвы запрещается посещение ресторанов или кафе людьми, которые не имеют QR-код о сделанной прививке или свежий тест.

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин констатировал резкий рост заболевших коронавирусом. Эту ситуацию он назвал неожиданной в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, поэтому столичные власти ожидали не роста, а снижения числа заболевших.

Спустя несколько дней Собянин объяснил такую динамику появлением нового штамма вируса – «индийского», который «агрессивнее, тяжелее». Из-за него в Москве фиксируются случаи повторного заболевания коронавирусом, а также у прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции.

