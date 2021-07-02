Глава Роспотребнадзора поблагодарила Собянина и Ракову за «спасение Москвы»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании международного конгресса Urban Health, выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и заместителю мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой за «спасение Москвы» от коронавируса.
«Хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу, которые являются инициаторами проведения этого мероприятия, за тему, которую мы будем обсуждать, и главное за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть», - цитирует Попову РИА Новости.
Москва стала первым российским регионом, где была введена обязательная вакцинация от коронавируса для 60% работающих в определенных сфера экономики людей. Сам Собянин назвал решение о введении обязательной вакцинации «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».
С 28 июня указом мэра Москвы запрещается посещение ресторанов или кафе людьми, которые не имеют QR-код о сделанной прививке или свежий тест.
17 июня мэр Москвы Сергей Собянин констатировал резкий рост заболевших коронавирусом. Эту ситуацию он назвал неожиданной в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, поэтому столичные власти ожидали не роста, а снижения числа заболевших.
Спустя несколько дней Собянин объяснил такую динамику появлением нового штамма вируса – «индийского», который «агрессивнее, тяжелее». Из-за него в Москве фиксируются случаи повторного заболевания коронавирусом, а также у прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не говори "никогда".
Вон оно чо, Михалыч! За геноцид населения России благодарят.
Что вы тут возмущаетесь и спорите - против фактов не попрешь, смертность в этом году возросла в России на 18%, значит 82% спасли наши благодетели!
Главное, Вова не причём !
Трамп в свое время установил нормативы для стран блока - увеличить военные расходы на 3%. Так и с ковидом, логистика придуманная Биллом и насаждаемая через ВОЗ, МВФ, всемирный банк требует для достижения "хороших целей сокращения населения" о чем публично Билл говорил выполнения нормативов по утилизации населения для каждой страны. Первичный план Билла в Китая провалился, Билл страдает, что не удалось утилизировать население Китая.