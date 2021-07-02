Глава Роспотребнадзора поблагодарила Собянина и Ракову за «спасение Москвы»

Москва

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании международного конгресса Urban Health, выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и заместителю мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой за «спасение Москвы» от коронавируса.

«Хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу, которые являются инициаторами проведения этого мероприятия, за тему, которую мы будем обсуждать, и главное за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть», - цитирует Попову РИА Новости.

Москва стала первым российским регионом, где была введена обязательная вакцинация от коронавируса для 60% работающих в определенных сфера экономики людей. Сам Собянин назвал решение о введении обязательной вакцинации «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».

С 28 июня указом мэра Москвы запрещается посещение ресторанов или кафе людьми, которые не имеют QR-код о сделанной прививке или свежий тест.

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин констатировал резкий рост заболевших коронавирусом. Эту ситуацию он назвал неожиданной в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, поэтому столичные власти ожидали не роста, а снижения числа заболевших.

Спустя несколько дней Собянин объяснил такую динамику появлением нового штамма вируса – «индийского», который «агрессивнее, тяжелее». Из-за него в Москве фиксируются случаи повторного заболевания коронавирусом, а также у прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.07.2021, 19:23
    Гость: пенсионер

    Что вы тут возмущаетесь и спорите - против фактов не попрешь, смертность в этом году возросла в России на 18%, значит 82% спасли наши благодетели!

  5. 02.07.2021, 18:33
    Гость: Нормативы утилизации по странам

    Трамп в свое время установил нормативы для стран блока - увеличить военные расходы на 3%. Так и с ковидом, логистика придуманная Биллом и насаждаемая через ВОЗ, МВФ, всемирный банк требует для достижения "хороших целей сокращения населения" о чем публично Билл говорил выполнения нормативов по утилизации населения для каждой страны. Первичный план Билла в Китая провалился, Билл страдает, что не удалось утилизировать население Китая.

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