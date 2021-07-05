Студентов одного из крупнейших вузов Татарстана обязали привиться

20:20 5.07.2021

Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) выпустил указ, согласно которому студенты и сотрудники учебного заведения должны привиться от коронавируса в обязательном порядке.

Указ, как сообщает «Интерфакс», был выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Да, на основании постановления Роспотребнадзора был издан приказ ректора, в соответствии с которым мы до 25 июля должны организовать вакцинацию студентов и сотрудников хотя бы первым компонентом вакцины», - рассказал проректор вуза Давид Кордончик.

При этом Кордончик отметил, что сотрудников и студентов и ранее прививали от COVID-19, но теперь вакцинация из рекомендательной меры перешла в разряд обязательных, с возможными санкциями за неисполнение приказа.

«Никого отчислить или уволить мы не можем, однако вполне можем перевести студентов с очной формы обучения на дистанционную с последующей формулировкой в дипломе "Прошёл обучение с применением дистанционных технологий". Не думаю, что это хорошая перспектива для будущих технических специалистов, которым важны лабораторные занятия. Также на дистант могут быть переведены преподаватели, отказавшиеся вакцинироваться», - отметил он и уточнил, что подобные постановления, вероятно, получили и другие татарстанские вузы.

При этом также отмечается, что пресс-служба еще одного крупнейшего вуза республики - Казанского национального исследовательского технологического университета рассказала, что 15 августа должен выйти приказ о порядке заселения студентов в общежития, одним из пунктов которого может стать обязательная прививка от коронавируса.