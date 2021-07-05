Студентов одного из крупнейших вузов Татарстана обязали привиться
Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) выпустил указ, согласно которому студенты и сотрудники учебного заведения должны привиться от коронавируса в обязательном порядке.
Указ, как сообщает «Интерфакс», был выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану.
«Да, на основании постановления Роспотребнадзора был издан приказ ректора, в соответствии с которым мы до 25 июля должны организовать вакцинацию студентов и сотрудников хотя бы первым компонентом вакцины», - рассказал проректор вуза Давид Кордончик.
При этом Кордончик отметил, что сотрудников и студентов и ранее прививали от COVID-19, но теперь вакцинация из рекомендательной меры перешла в разряд обязательных, с возможными санкциями за неисполнение приказа.
«Никого отчислить или уволить мы не можем, однако вполне можем перевести студентов с очной формы обучения на дистанционную с последующей формулировкой в дипломе "Прошёл обучение с применением дистанционных технологий". Не думаю, что это хорошая перспектива для будущих технических специалистов, которым важны лабораторные занятия. Также на дистант могут быть переведены преподаватели, отказавшиеся вакцинироваться», - отметил он и уточнил, что подобные постановления, вероятно, получили и другие татарстанские вузы.
При этом также отмечается, что пресс-служба еще одного крупнейшего вуза республики - Казанского национального исследовательского технологического университета рассказала, что 15 августа должен выйти приказ о порядке заселения студентов в общежития, одним из пунктов которого может стать обязательная прививка от коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
постановления управления Роспотребнадзора
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такое ощушение, что тн роспотребнадзор в рф - аналог вчк.
мутная контора которая имеет никем не уполномоченного Диктатора рф проводящего политику Зарубежных Истинных Хозяев.
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных и паразитарных заболеваний в стране — в 2020 году заразившихся стало больше на 13%. Больше всего тратились на лечение инфекций верхних дыхательных путей, туберкулеза и ветряной оспы.
Статистика 2020 года показывает, что в России стали чаще страдать от инфекционных и паразитарных заболеваний — в минувшем году заразившихся стало на 13% больше. Всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», опубликованного Роспотребнадзором.
Однако из-за ограничительных мер, которые стали действовать с начала пандемии коронавируса, по некоторым очагам инфекций, наоборот, зафиксирована тенденция на снижение.
«Наиболее существенное снижение отмечено по следующим инфекционным нозологиям: энтеровирусные инфекции — в 15,6 раза (в том числе и энтеровирусный менингит — в 24 раза), корь — в 3,7 раза, коклюш — в 2,4 раза, эпидемический паротит — в 2,3 раза, впервые выявленный бруцеллез — в 3,4 раза, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — в 3,6 раза, лихорадка Западного Нила — в 24 раза, лихорадка Ку — в 19 раз, астраханская пятнистая лихорадка — в 8,5 раз, бактериальная дизентерия — в 2,3 раза», — сказано в документе.
Наиболее значительный рост заболеваемости в 2020 году зарегистрирован по внебольничным пневмониям — в 3,6 раза (1856,18 на 100 тыс. населения), в том числе по вирусной пневмонии — в 109 раз (783,08 на 100
А он невиноватый, его Роснетренбнадзор принужДАТ.
А если серьёзно, вся эта свора ответит.
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Скоро узнаем, развивается ли у привитых от коронавируса пневмония. В Петербурге начинается подсчет заболевших ковидом после вакцинации
Европейский университет в Петербурге и МИБС начали новое масштабное исследование, задача которого — понять, сколько вакцинированных от коронавируса заболевают ковидом.
Первые данные уже получает МИБС. Из 491 человека, направленных на КТ для диагностики ковидной пневмонии, 17 привиты (11 из них — двумя дозами). Об этом «Фонтанке» рассказал Михаил Черкашин, заместитель главного врача по медицинской части МИБС.
«В середине июня к нам обратился известный эпидемиолог Антон Барчук: у Европейского университета родилась идея провести исследование по числу заболевших вакцинированных. Это наблюдательное клиническое исследование, его протокол утвержден локальным этическим комитетом, сейчас он — на этапе регистрации в американской базе clinicaltrials.gov. Изначально протокол был разработан под стационары, и сейчас идёт согласование деталей», — сообщил Черкашин.
ИНТЕРЕСНО, БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В АМЕРИКАНСКОЙ БАЗЕ НИКАК!!!
А нам внушали что Россия великая и незалежная держава. Мы даже верили и гордились. Украинцам дули крутили.
А на поверку оказлось, великая РФ шагу не может сделать без штатовского одобрения.
Ага,по распоряжению какого-то Нетребнадозора и оперштаба.
Ещё ни одна страна не дошла до такого паскудства как великая Россия!
На предприятия приходят по электронке письма от сан. врачей ркгиона (области). В связи с тем что на коцках у нас в декабре было Х челке.,
А сейчас Х+У ВЫ ДОЛЖНы ДО 17 ИюЛЯ ПРИВИТЬ ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ 16 чЕЛОВЕК
и предоставить список .
Хоть бы для приличия вставитли пару слов про эпидеитю0пандемию. НЕТ.
Только койки.
В стране творится беззаконие, а гартант Конституции сказки про курочку Рябу и Колобка рассказывает.
Не думаю, что это хорошая перспектива для будущих технических специалистов, которым важны лабораторные занятия. Также на дистант могут быть переведены преподаватели, отказавшиеся вакцинироват
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/07/05/vysshee-obrazovanie-v-rossii/889160-studentov-odnogo-iz-krupneishikh-vuzov-tatar
Давид Кордончик сказал?
А Гинцбург отраву смастырил.
А Апштейн нахваливает..
Совпадение?.....=====
Взяли бы хоть в одном месте и все вместе строем ушли.
А так всех переломают.
Ненавижу эту страну!