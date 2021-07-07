Россияне и российские компании стали банкротиться чаще

15:23 7.07.2021

В январе—июне 2021 года российские суды признали банкротами 88 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей, пишет РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это в 2,1 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года, когда несостоятельными признали 42,7 тысячи россиян, и больше, чем за весь 2019 год, когда еще не было пандемии.

Первые шесть меяцев 2021 года обеспечило практически четвертую часть (23,7%) всех личных банкротств россиян — с момента запуска процедуры в 2015 году суды признали несостоятельными 370 тысяч граждан.

Резко увеличилось и количество банкротов среди юрлиц — за полгода оно выросло на 9,2% по сравнению с показателем прошлого года, до 4,9 тысячи, пишет «Коммерсант». Это на 19,2% меньше, чем за первое полугодие допандемийного 2019 года, но изменение тенденции явно прослеживается: корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года.В 2018–2020 годах их число снижалось.

Еще значительнее растет число публикаций кредиторов о намерении обанкротить должников — в первом полугодии 2021 года оно выросло почти на треть (29,7%), до 15,9 тысячи. Это даже больше, чем за тот же период 2019 года.

Если говорить о росте числа банкротств среди юрлиц, то здесь аналитики сходятся во мнении — причина в банкротном моратории, который был с апреля 2020 по январь 2021 года и отсрочил падение многих бизнесов. «Следовало ожидать, что через какое-то время будет отскок, ведь фактически мораторий просто отсрочил решение проблем», — заявил «Коммерсанту» управляющий директор Proxima Capital Group Евгений Третьяков.