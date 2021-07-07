Россияне и российские компании стали банкротиться чаще
В январе—июне 2021 года российские суды признали банкротами 88 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей, пишет РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это в 2,1 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года, когда несостоятельными признали 42,7 тысячи россиян, и больше, чем за весь 2019 год, когда еще не было пандемии.
Первые шесть меяцев 2021 года обеспечило практически четвертую часть (23,7%) всех личных банкротств россиян — с момента запуска процедуры в 2015 году суды признали несостоятельными 370 тысяч граждан.
Резко увеличилось и количество банкротов среди юрлиц — за полгода оно выросло на 9,2% по сравнению с показателем прошлого года, до 4,9 тысячи, пишет «Коммерсант». Это на 19,2% меньше, чем за первое полугодие допандемийного 2019 года, но изменение тенденции явно прослеживается: корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года.В 2018–2020 годах их число снижалось.
Еще значительнее растет число публикаций кредиторов о намерении обанкротить должников — в первом полугодии 2021 года оно выросло почти на треть (29,7%), до 15,9 тысячи. Это даже больше, чем за тот же период 2019 года.
Если говорить о росте числа банкротств среди юрлиц, то здесь аналитики сходятся во мнении — причина в банкротном моратории, который был с апреля 2020 по январь 2021 года и отсрочил падение многих бизнесов. «Следовало ожидать, что через какое-то время будет отскок, ведь фактически мораторий просто отсрочил решение проблем», — заявил «Коммерсанту» управляющий директор Proxima Capital Group Евгений Третьяков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Народ нищает, бизнес в ж... Зато Россия первое место в мире занимает по числу экономических форумов.
У нас тоже сразу после локдауна, когда все снова начали работать, то думали, что будет так как прежде. Снова людей начали набирать, хорошие зарплаты предлагали. А сейчас вижу, что все возвращается на круги свои. Как когда-то пел Высоцкий, откуда деньги, Зин? Честно говоря, я и сама никак не могу понять, откуда вообще у них деньги при таком спросе - вернее его отсутствии. У меня, к примеру уже вся морозилка забита продуктами. Ну как не взять с такими классными скидками - 50%. Причем такие дорогие продукты. Завтра вот придётся шашлык жарить - надо ведь столько мяса где-то девать. А рыба по каким смешным ценам у нас продаётся - хотя на самом деле это очень дорогая рыба. О чем это говорит? Это же не просто обычный гипермаркет - он в первую очередь для бизнеса - там только по карточкам продают. Ну я конечно же вписалась в этот контингент - как же без меня. Просто там акция когда-то была - можно было карточку всем желающим получить, купив определённое количество товаров. Хотя при желании можно зайти и по паспорту. В смысле если у них остаётся столько товаров, которые они вынуждены пускать со скидкой - пока не закончился срок годности. Значит бизнес уже все - почти ничего не покупает. Раньше ведь такого вообще не было - чтобы такие дорогие продукты распродавали по бросовым ценам. Потому что все забирал бизнес, поэтому нам ничего и не перепадало по дешевке. Зато сейчас - просто клондайк. А то ли ещё будет. Хотелось бы ещё конфеты...