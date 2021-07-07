В трех музеях Москвы введены QR-коды для посещения
Три столичных музея объявили о введении правил посещения с использованием QR-кода.
Как пишет "Интерфакс", COVID-free зонами себя объявили музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики. С 7 июля для входа в означенные музеи будет необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте.
Билеты для посещения можно будет купить онлайн.
Ранее сообщалось, что с нового театрально-концертного сезона в рамках эксперимента могут ввести посещение мероприятий зрителями с использованием QR-кодов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бойкот!
Нет в нашей стране судов. Есть конторы по даче-приёму взяток. Ни один "суд" при этом преступном режиме не вякнет за правду.
Предлагаю для большего эффекта воткнуть ему Попову в попу. Каламбурчик очень даже получается)
Ох и процветание начнётся сейчас у этих музеев.
Здорово придумано...