В трех музеях Москвы введены QR-коды для посещения

Три столичных музея объявили о введении правил посещения с использованием QR-кода.

Как пишет "Интерфакс", COVID-free зонами себя объявили музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики. С 7 июля для входа в означенные музеи будет необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте.

Билеты для посещения можно будет купить онлайн.

Ранее сообщалось, что с нового театрально-концертного сезона в рамках эксперимента могут ввести посещение мероприятий зрителями с использованием QR-кодов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.07.2021, 16:51
    Гость: думаю так

    Нет в нашей стране судов. Есть конторы по даче-приёму взяток. Ни один "суд" при этом преступном режиме не вякнет за правду.

  3. 07.07.2021, 16:50
    Гость: именно!

    Предлагаю для большего эффекта воткнуть ему Попову в попу. Каламбурчик очень даже получается)

Все комментарии (11)
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