В трех музеях Москвы введены QR-коды для посещения

12:40 7.07.2021

Три столичных музея объявили о введении правил посещения с использованием QR-кода.

Как пишет "Интерфакс", COVID-free зонами себя объявили музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики. С 7 июля для входа в означенные музеи будет необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте.

Билеты для посещения можно будет купить онлайн.

Ранее сообщалось, что с нового театрально-концертного сезона в рамках эксперимента могут ввести посещение мероприятий зрителями с использованием QR-кодов.