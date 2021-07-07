Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали

В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал. 

Утром в среду в одном из отделений Сбербанка в Тюмени неизвестный захватил двух заложников и требовал деньги. По данным телеграм-канала Mash мужчина зашел в отделение и передал записку с требованием выдать 15 млн рублей. 

Захватчик Сбербанка в Тюмени оказался 32-летний Александр Гриченко. Он состоит на учёте в психдиспансере.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.07.2021, 16:13
    Гость: Виктор

    в такой теме вообще любые шутки не уместны. врагу не пожелаешь оказаться на месте заложников

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