Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали
В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.
Утром в среду в одном из отделений Сбербанка в Тюмени неизвестный захватил двух заложников и требовал деньги. По данным телеграм-канала Mash мужчина зашел в отделение и передал записку с требованием выдать 15 млн рублей.
Захватчик Сбербанка в Тюмени оказался 32-летний Александр Гриченко. Он состоит на учёте в психдиспансере.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в такой теме вообще любые шутки не уместны. врагу не пожелаешь оказаться на месте заложников
Деньги нужны были на погашение кредита в Сбербанке...