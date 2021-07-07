Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали

10:28 7.07.2021

В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Утром в среду в одном из отделений Сбербанка в Тюмени неизвестный захватил двух заложников и требовал деньги. По данным телеграм-канала Mash мужчина зашел в отделение и передал записку с требованием выдать 15 млн рублей.

Захватчик Сбербанка в Тюмени оказался 32-летний Александр Гриченко. Он состоит на учёте в психдиспансере.