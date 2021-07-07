Мобильные пункты вакцинации начали объезжать дачи и СНТ в Подмосковье
В городском округе Солнечногорск по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева появилась мобильная станция, которая объезжает садовые товарищества для вакцинирования дачников от COVID-19.
Согласно информации на сайте администрации города, желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Осмотр врача производится на месте. При этом не уточняется, какая именно вакцина используется в передвижном пункте.
Также сообщается, что мобильный пункт вакцинации будет дежурить на обозначенном в графике месте с 9 до 14 часов.
Изображение с сайта solreg.ru
Комментарии читателей Оставить комментарий
Страшно далеки они от народа, эти баре одичалые!
Как-то совершенно забыли, что в КАЖДОМ садовом хозяйстве есть ВИЛЫ и другой инвентарь, в т.ч. ещё и шанцевый инструмент! Так хочется "откусить" жирный кусок колодка с ковидлой, что об этих немаловажных факторах не вспомнили!
Что-то с памятью стало! Ну, про Нюрнбергский кодекс забыли, понятно, невыгодно им его исполнять! Но забыть про ВИЛЫ, это уже опрометчивость непростительная! Не надо испытывать терпение граждан, которые благодаря неусыпным усилиям (аж кюшать не могут, так обеспокоены своим наваром) собяниных-воробьевых народ ТВ уже выключил, радио - тоже, т.н. "авторитеты" и "лидеры мнений", "артисты с пониженной ответственностью" уже набили оскомину. Нет, конечно, можно натравить на людей некоторых продавщиц, которые будут кидаться, как овчарки и как заезженную пластинку крутить ритуальную фразу про "масочку", хотя никакого права мешать людям дышать у них нет.
Но торжество беззакония со стороны властей имеет обратную сторону: неисполнение беззакконных указов со стороны граждан.
Это и есть потеря управления, легитимности и разрушения того самого, негласного, но даже более важного договора между обществом и государством, которое забыли, КТО является источником их власти. Один политолог сказал, что нехорошо, когда мэра называют гауляйтером. Но умолчал, что ещё хуже, когда мэр ведёт себя как гауляйтер.
скоро в Подмосковье начнутся массовые облавы.
У меня полис ОМС или копия почти всегда с собой
Мало ли что.
Паспорт на дачу...смотря как далеко дача и на какое время приехал
Бидон дал шесть месяцев.... И сразу в стране такие меры по вакцинации! Правители наши сошли с ума?? Честные врачи кричат о недопустимости всеобщей вакцинации,тем более в эпидемию. Да еще до детей добрались.. Правители,вы рубите сук,на котором сидите...
Вакцинация в разгар эпидемии -- это планомерное убийство!...читайте матчасть.