Мобильные пункты вакцинации начали объезжать дачи и СНТ в Подмосковье

Страшно далеки они от народа, эти баре одичалые!

Как-то совершенно забыли, что в КАЖДОМ садовом хозяйстве есть ВИЛЫ и другой инвентарь, в т.ч. ещё и шанцевый инструмент! Так хочется "откусить" жирный кусок колодка с ковидлой, что об этих немаловажных факторах не вспомнили!

Что-то с памятью стало! Ну, про Нюрнбергский кодекс забыли, понятно, невыгодно им его исполнять! Но забыть про ВИЛЫ, это уже опрометчивость непростительная! Не надо испытывать терпение граждан, которые благодаря неусыпным усилиям (аж кюшать не могут, так обеспокоены своим наваром) собяниных-воробьевых народ ТВ уже выключил, радио - тоже, т.н. "авторитеты" и "лидеры мнений", "артисты с пониженной ответственностью" уже набили оскомину. Нет, конечно, можно натравить на людей некоторых продавщиц, которые будут кидаться, как овчарки и как заезженную пластинку крутить ритуальную фразу про "масочку", хотя никакого права мешать людям дышать у них нет.

Но торжество беззакония со стороны властей имеет обратную сторону: неисполнение беззакконных указов со стороны граждан.

Это и есть потеря управления, легитимности и разрушения того самого, негласного, но даже более важного договора между обществом и государством, которое забыли, КТО является источником их власти. Один политолог сказал, что нехорошо, когда мэра называют гауляйтером. Но умолчал, что ещё хуже, когда мэр ведёт себя как гауляйтер.