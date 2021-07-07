Жители Башкирии подали иск в Верховный суд из-за дискриминации непривитых

18:12 7.07.2021

Группа жителей Башкирии обратилась в Верховный суд республики с коллективным иском против коронавирусных ограничений.

Они просят признать недействительными изменения, внесенные 17 июня в указ Радия Хабирова о введении режима повышенной готовности, пишет «Коммерсант». Этими поправками Хабиров установил ограничения на посещение общественных мест без справки о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о противопоказаниях к прививке. С 22 июня без одного из этих документов в Башкирии нельзя посещать музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. С 29 июня такие же правила должны были начать действовать в сфере общественного питания, а также в салонах красоты, косметических, массажных, СПА-салонах, фитнес-клубах, бассейнах, на междугородных пассажирских перевозках и в пригородном поезде «Орлан».

Истцы считают, что эти изменения «дают некую индульгенцию лицам, имеющим вакцину» и ущемляют права тех, «кто по различным причинам не делает прививку».

Авторы иска полагают, что администрация главы Башкирии нарушила положения Конституции России, гарантирующие соблюдение прав и свобод человека, а также равенство прав и свобод для всех, независимо от убеждений.

«Указ содержит императивные условия, дает некую иллюзию выбора — либо нести бремя затрат по регулярным анализам, либо вакцинироваться. И то, и то недопустимо в силу конституционных норм относительно права выбора»,— говорится в иске.

Как следует из картотеки суда, административный иск зарегистрирован 1 июля. Рассматривать его будет судья Тимур Бураншин. Дата заседания пока не назначена. В администрации главы Башкирии оперативный комментарий не предоставили.