Особенность проектирования дорог: выбор вариантов проектов

21:20 14.07.2021

Состав проекта дорог общего назначения. Документы для начала проектирования и выбор наиболее оптимального варианта по эксплуатационным показателям и сроку службы.

В процессе проектирования дорог приходится работать отнюдь не с идеальными условиями местности. Неустойчивые грунты, сложный рельеф местности, проблемный климат — в процессе работы учитывают каждую особенность территории, где планируется строительство будущей дороги. На разработку качественного и обоснованного проекта нужно время и исследования — это понимают в компании «Промтерра», поэтому каждая работа включает анализ большого объема предварительных сведений для поиска самых точных технических решений.

Каким должен быть проект

Для строительства дорог может применяться метод одной или двух стадий. В первом случае строительство выполняют по ранее уже реализованным проектам, которые подходят по параметрам. Повторное применение возможно для территорий, которые совпадают по геологическим и климатическим условиям. Проектирование в две стадии проводят с нуля.

Все необходимые инженерные изыскания, анализ рельефа местности, поиск оптимальных проектных решений — на каждом этапе требуется обоснование. С одной стороны все должно быть четко, лаконично и одновременно емко, с другой — предлагаемые решения требуют апробации и обоснования. При необходимости количество стадий может быть увеличено. Это решение зависит от сложности объекта и закрепляется заказчиком в техническом задании.

Что необходимо для проектирования

Проведение проектных работ для автодорог осуществляется при наличии:

задания на разработку проекта;

разрешительной документации;

исходных данных по инженерным изысканиям.

С какими сложностями можно столкнуться при проектировании

Один из моментов — это проведение работ при сложных геологических условиях. Засушливые районы, пустынные и полупустынные земли, орошаемые, засоленные — в каждом отдельном случае требуются обоснованные решения по нейтрализации потенциальных проблем, которые могут стать причиной затруднительной реализации строительства дороги и ее эксплуатации. В зависимости от выявленных сложностей в процессе инженерных изысканий решают вопросы по отводу земель, конструированию земляного полотна, устранению избыточной влаги и др. Каждый проектный шаг имеет обоснование, которое строится на результатах инженерных изысканий и апробаций.

Вариативность проектов

Одна дорога, но не одно проектное решение может быть к ней применено. Вариативность — особенность, которая позволяет подобрать наиболее оптимальный способ реализации и дальнейшей эксплуатации объекта. Это выгодно с экономической точки зрения. При доступности нескольких вариантов, предпочтение отдается тому проекту, который имеет наиболее оптимальные эксплуатационные показатели и срок службы. Не последнее место занимают и предполагаемые затраты на содержание дороги, необходимость ремонтов и реконструкции. В процессе выбора варианта проекта учитывают также природоохранные мероприятия и компенсации по отводу земель. Такой подход позволяет грамотно использовать ресурсы с точки зрения целесообразности и инвестирования в реализацию строительства автодороги.

Как будет формироваться состав работ и какие проектные решения будут подбираться, зависит от категории дороги, сложности объекта и климатических условий. Насколько все будет учтено и сможет технически соответствовать нормам, будет решено во время прохождения государственной экспертизы. Именно она определит дальнейшую возможность строительства. При положительном согласовании выдается экспертное заключение. На этом этапе миссию по разработке обоснованного проекта можно считать оконченной. Дальше дело за строителями.