«ЭпиВакКороны» в Москве оказалось достаточно только для вторых инъекций
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» не доступна для прививки всех желающих жителей Москвы, вакцинацию могут пройти только те, кто уже получил первый компонент. Об этом объявил департамент здравоохранения Москвы. В июле вакцинацию этим препаратом в столицы приостанавливали уже дважды из-за нехватки доз.
«В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города»,— говорится на сайте депздрава.
На сайте mos.ru отмечено, что «ЭпиВакКорона» закончилась, запись на прививки приостановлена, поставка ожидается. Там также говорится, что в наличии нет еще одной вакцины — «КовиВак». Прививку можно сделать только препаратом «Спутник V». В столице с начала пандемии выявили более 1,4 млн заболевших COVID -19, умерли 24,5 тыс. человек.
Ранее власти Москвы несколько раз объявляли, что в городе закончились запасы вакцины «КовиВак», разработанной в Центре им. Чумакова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не даете правосудия, получите самосуд...
Лес давно продали... слуги народные. А дням нынче радоваться как-то глупо: заходишь в магазин и застрелиться хочется. Так что...
Ну,и как нам таперь идтить в свелое Еэровское завтря!? Без вакцинации, болезней и пенсии?
Таких,как ты судить публично людским судом т.к сегодня НЕТ НИ СУДОВ ,НИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА! !Доктор "смерть" тебе фамилия!
саботажников.