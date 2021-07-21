«ЭпиВакКороны» в Москве оказалось достаточно только для вторых инъекций

11:44 21.07.2021

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» не доступна для прививки всех желающих жителей Москвы, вакцинацию могут пройти только те, кто уже получил первый компонент. Об этом объявил департамент здравоохранения Москвы. В июле вакцинацию этим препаратом в столицы приостанавливали уже дважды из-за нехватки доз.

«В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города»,— говорится на сайте депздрава.

На сайте mos.ru отмечено, что «ЭпиВакКорона» закончилась, запись на прививки приостановлена, поставка ожидается. Там также говорится, что в наличии нет еще одной вакцины — «КовиВак». Прививку можно сделать только препаратом «Спутник V». В столице с начала пандемии выявили более 1,4 млн заболевших COVID -19, умерли 24,5 тыс. человек.

Ранее власти Москвы несколько раз объявляли, что в городе закончились запасы вакцины «КовиВак», разработанной в Центре им. Чумакова.