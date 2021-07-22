Советы по выбору плитки на кухню

13:10 22.07.2021

Вы решаетесь на отделку кухни плиткой, но Вы совершенно не представляете с чего начать и как действовать.

Не переживайте. В данной статье мы расскажем про основные ошибки при покупке плитки на кухню. Ознакомиться с ассортиментом плитки можно на сайте https://www.plitkanadom.ru/

Самые популярные ошибки при выборе плитки на кухню

Ниже будут представлены советы экспертов, которые через собственный опыт определили основные нюансы выбора плитки:

1. Не выбирайте плитку, если еще не разобрались с дизайном и стилем интерьера кухонного пространства. Действительно, нужно покупать плитку только после того, как вы определились с цветовой гаммой кухонного гарнитура, знаете материалы будущих предметов. В противном случае, плитка будет выделяться и портить интерьер комнаты.

2. Не стоит приобретать плитку четко по параметрам – обязательно нужен запас. Конечно, никто не хочет покупать лишние отделочные материалы, которые будут без дела пылиться в гараже, это нелогично. Но на всякий случай, профессионалы настаивают на том, чтобы к нужному количеству плитки было добавлено на десять процентов больше. Случаются непредвиденные обстоятельства – и лучше больше, чем меньше, ведь может возникнуть ситуация, когда купить похожую плитку будет невозможно. Что тогда делать с образовавшейся дырой в стене?

3. Всегда перепроверяйте расчеты. Во многих салонах и интернет-магазинам предоставляется возможность рассчитать количество плитки для ремонта. Но опять же, существует факторы – неграмотный специалист, неточные расчеты и так далее. По этим причинам, обязательно перепроверяйте всю информацию, ведь может получиться так, что вы купите плитки в несколько раз больше, чем нужно будет по факту.

4. Всегда проверяйте плитку при покупке. Существует огромное количество случаев, когда покупатель по незнанию не проверил купленную плитку в магазине, а вернувшись домой осознал, что она вся в сколах и трещинах. Доказать брак в этом случае – это достаточно тяжелое, и, порой, невозможное дело. Однако, если заранее осмотреть плитку на предмет трещин (во врем приемки товаров), можно предъявить претензию и сразу же составить акт в магазине. Иногда невнимательность выходит очень дорого.

