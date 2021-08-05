Как частным клиникам конкурировать с государственными за врачей

19:54 5.08.2021

Врачи — это сердце клиники, поэтому любой владелец частного медцентра хочет набрать в команду только самых лучших.

Но как это осуществить в условиях сокращающегося количества медиков и растущей конкуренции со стороны госучреждений? Попробуем разобраться вместе.

Где врачу лучше работать: в частной клинике или государственной?

На вопрос “а где же лучше” и куда стремятся доктора нет однозначного ответа. Для многих врачей логичным путём считается начать с госучреждений, куда они приходят сразу после университета набираться опыта. Такие специалисты готовы к низкой оплате и не самым лучшим условиям труда, потому что получают бесценный опыт. Переманивать таких докторов частным клиникам сложно, и наверное не нужно. Спустя несколько лет уже рассматривается работа врачом в частных клиниках.

Помимо опыта, госсектор многим даёт ощущение стабильности и защищённости. Целеустремлённые врачи, горящие своей профессией, так же могут оставаться в гос клиниках, чтобы иметь возможность работать с редкими и сложными случаями.

И тем не менее, большое количество медиков рассматривает частные клиники в качестве места работы, где они могут рассчитывать на более высокую заработную плату, комфортные условия, гибкий график.

Из опасений, которые можно услышать от докторов, привыкших к фиксированной оплате труда, — нестабильная заработная плата. Частные врачи получают как фиксированный оклад, так и процент от выручки клиники. Если клиника не новая, то общая сумма скорее всего будет выше фиксированного оклада госучреждений даже в низкий сезон. Однако, в дальнейшем, таким докторам бывает сложно перестроиться.

Советы и типичные ошибки при найме

Найм медперсонала в целом, и докторов в частности имеет свою специфику. Ниже мы собрали для вас рекомендации, как избежать частых ошибок и собрать себе отличную команду:

Не фокусируйтесь только на врачах–звёздах. Такая тактика поможет вам привлечь пациентов и прорекламироваться, но одновременно потребует значительных затрат. Если ваша клиника будет получать основной поток пациентов от звёздных докторов, и потом они покинут клинику, вы можете столкнуться с большими сложностями. Вероятность, что пациенты перейдут за врачом в таких случаях очень высока, а вам придётся срочно и много вкладываться в маркетинг. Если вы всё-таки настроены набрать несколько знаменитостей, мы рекомендуем ставить их на новые или имиджевые направления клиники, а на потоковые искать команду уверенных врачей. Если у вас стоит задача переманить докторов из госсектора, не озвучивайте максимальную зарплату при первичном общении. Иначе вы рискуете, что доктора, привыкшие к значительно более низкому заработку, вам не поверят или посчитают, что в таком предложении есть подвох. Бывают ситуации, когда вы общаетесь с кандидатами, которые почти вам подходят, но немного не дотягивают по тем или иным критериям. Например, никогда не работали в медицинских информационных системах. В таком случае, вы можете организовать систему менторства: прикреплять новичков к уверенным специалистам, чтобы ускорить процесс получения опыта и знаний. Вы можете предлагать это как бонус для обеих сторон: ваши проверенные врачи смогут рассчитывать на прибавку за менторство, а потенциальные кандидаты получат возможность прокачать навыки за короткий срок, одновременно работая на хороших условиях. Как альтернатива, вы можете организовать для новых сотрудников видеокурсы и лекции, чтобы освежить все нужные и важные знания. Помните про сарафанное радио при найме и при расставании. Старайтесь поддерживать собственный HR-бренд и расходиться на позитивной ноте вне зависимости от ситуации. И не бойтесь обращаться к коллегам, когда вы находитесь в поиске доктора. Если ваша команда довольна работой, то они с большой вероятностью расскажут о вакансии знакомым.

Работа в частной клинике имеет свои плюсы и минусы. Вы можете привлечь врачей комфортными условиями и хорошей зарплатой, но не забывайте о главной мотивации врачей — развивать профессионализм. Пусть ваша клиника станет пристанищем прогресса, современного оборудования и последних технологий. Если врачу будет интересно приходить на работу, он будет выполнять её качественно и останется с вами надолго.