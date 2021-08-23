Зачем нужно торговое оборудование для магазина одежды?

15:03 23.08.2021

Невозможно представить магазин одежды или шоурум без необходимого оборудование.

В этой статье мы поговорим про торговое оборудование для брендового магазина одежды. Более подробную информацию можно найти на сайте https://torgkomplekt.ru/.

Представим ситуацию: вы предприниматель и собираетесь открыть свой бутик. Во время составления бизнес-плана, вы задумываетесь о необходимости покупки нужного оборудования для осуществления продажи. Правильное зонирование и интерьер магазина побуждает потенциальных клиентов осуществить покупку. По этой причине, вам необходимо грамотно продумать какие элементы должны быть в обязательном порядке в вашем магазине.

Типы деления магазинного оборудования

Классифицировать торговое оборудование можно следующим образом:

1. Для женских товаров;

2. Для мужских товаров;

3. Для детей;

4. Для спортивных товаров;

5. Для обуви;

6. Для верхней одежды.

В свою очередь, такое оборудование делятся на следующие категории:

1. Системы торгового оборудования. Под этим подразумевается пристенные и островные элементы, основой которых служит крепление на какую-либо поверхность – вешалы, кронштейн, полкодержатель, предназначенные для развешивания продукции;

2. Вешала и островные элементы. Зачастую их располагают в центральной части торгового помещения. Они либо непередвижные, либо имеют колесики для удобной транспортировки товаров.

3. Кассовый стол и различные стойки. Такое оборудование разделяют территорию для оплаты продукции.

4. Демонстрационный стол – это те столы, которые располагаются на входе в торговый зал, они выделяют самые актуальные товары и новые коллекции.

5. Обязательным атрибутом магазина одежды являются зеркала. Обычно они размещаются в примерочных, но могут быть раскиданы по всему магазину. Опять же, зеркала могут быть статичными, на колесиках или располагаться на стене.

6. Полка со светом – это полки, на которых находятся опять же новинки и товары, на которых делается акцент.