12:08 29.08.2021

Кофе – это самый продающийся напиток в мире.

Существует огромное количество способ заваривания кофе, в том числе, много видов кофемашин. Кофейная индустрия с каждым годом все больше развивается, поэтому среди этого всего многообразия кофейного оборудования сложно найти кофемашину по запросам. В этой статье мы поговорим про аренду кофемашины на примере капсульных кофемашин.

Что такое капсульная кофемашина?

Капсульная кофемашина была изобретена в 1978 году человеком по имени Эрик Фавр. В конце восьмидесятых годов, данный способ заваривания кофе распространился по миру окончательно.

Какой принцип работы капсульной кофемашины?

Капсульная кофеварка варит только кофе в капсулах. Получается это следующим образом: кофемашина прокалывает капсулу, и горячая вода поступает под давлением от пятнадцати до девятнадцати бар. Благодаря этому, кофе заваривается достаточно быстро, и не нужно постоянно чистить кофеварку, потому что капсула никаким образом не высыпает кофе внутрь устройства.

Что такое кофе в капсулах?

Кофейная капсула рассчитана – это порционная часть молотого кофе, которая была предварительно пожарено в цеху. Кофе упакован в специальную упаковку, сделанную из пищевого полимера, который абсолютно безопасен для человека. Количество граммов варьируется от шести до девяти грамм, что является оптимальной массой молотого кофе для приготовления эспрессо. Капсула герметична, это необходимо для того, чтобы кофе не окислился, ведь с взаимодействием с кислородом, кофе теряет свои вкусо-ароматические свойства.

Аренда кофемашин

Компания Lespresso.ru объединяла бренды самых именитых производителей кофе, таких как: illy, Lavazza, Covim, Mokarabia, и так далее, сделав возможным применение этих кофе капсул на одной кофемашине.

Компания предоставляет свои капсульные кофемашины в аренду бесплатно (за символическую плату 1 руб) оплачивается только кофе. Контракты начинаются от 2500 р в месяц. Это очень удобно для офисов, салонов, небольших баров, ресторанов и кафе, а также для дома. Итог: не надо покупать дорогостоящее оборудование, при этом качество кофе на уровне приготовления его на профессиональных эспрессо-машин.

Процесс подготовки кофе (отбор, очистка, обжарка, помол, купажирование, прессовка и упаковка) осуществляется на высоко технологичном индустриальном оборудовании компаний лидеров рынка производства кофе: Lavazza. illy, Covim, Mokarabia, Mokador.

Компания Lespresso размещает заказы на производство кофе капсул стандарта Espresso Point на заводах выше указанных компаний, теперь на одной кофемашине можно приготовить эспрессо разных именитых заводов обжарщиков кофе, а технология кофе капсулы Espresso Point обеспечит высочайшую плотность и насыщенность кофе. Это не только вкусно но и выгодно, ведь компания Lespresso предлагает Бесплатное пользование капсульной кофемашиной, бесплатный сервис кофемашины, бесплатную ежемесячную доставку - оплачивается только кофе.

