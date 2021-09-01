Медицинские справки от "Доктор с вами"
Основные медицинские справки выдаются:
- После перенесения болезни для допуска к работе, учебе.
- Для посещения бассейна. Такая справка подтверждает то, что нет заболевания, которое может распространятся в воде. Срок действия шесть месяцев. Дополнительно проходится обследование в дерматолога-венеролога, терапевта.
- Прием на работу, в детский сад, школу, для абитуриентов при поступлении в высшее учебное заведение. Форма справки 086/у, она указывает на профпригодность.
- Для выдачи путевки на отдых - форма 070/у, что выдается людям с заболеваниями и указанием на то, что необходимо лечение.
- Для ГИБДД разных категорий.
- Для прикрепления в личную медицинскую книгу.
- Для посещения секций. В справке доктор прописывает, что нет противопоказаний к физическим нагрузкам.
- Для выезда за границу. Форма справки 082у, обозначает, что нет противопоказаний к выезду и путешествий в другую страну, открытия виз.
- Для санитарно-курортной карты. Форма 072 выдается на 2 месяца для лечения в оздоровительных центрах, санаториях.
Получить такой документ можно в поликлиниках, медицинских кабинетах. Не всегда выдаются только одним врачом, бывает, что приходится побывать в нескольких специалистов для получения справки. Печаткой заверяют медицинскую справку. Для максимально быстрого получения справки можно воспользоваться услугами медицинского центра "Доктор с вами" - https://doc2you.ru/meditsinskie-spravki/.
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Медицинские справки выдаются согласно норм и законов, удовлетворяют все требования организаций, куда выдаются и подтверждают свою подлинность наличием печатки медицинского центра.
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