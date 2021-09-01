17:22 1.09.2021

Медицинская справка - документ, в котором предоставлены ведомости о состоянии здоровья человека. В справках содержится информация о заболеваниях, которые перенес человек, полученных вакцинах, обследованиях, анализах.

Основные медицинские справки выдаются:

После перенесения болезни для допуска к работе, учебе. Для посещения бассейна. Такая справка подтверждает то, что нет заболевания, которое может распространятся в воде. Срок действия шесть месяцев. Дополнительно проходится обследование в дерматолога-венеролога, терапевта. Прием на работу, в детский сад, школу, для абитуриентов при поступлении в высшее учебное заведение. Форма справки 086/у, она указывает на профпригодность. Для выдачи путевки на отдых - форма 070/у, что выдается людям с заболеваниями и указанием на то, что необходимо лечение. Для ГИБДД разных категорий. Для прикрепления в личную медицинскую книгу. Для посещения секций. В справке доктор прописывает, что нет противопоказаний к физическим нагрузкам. Для выезда за границу. Форма справки 082у, обозначает, что нет противопоказаний к выезду и путешествий в другую страну, открытия виз. Для санитарно-курортной карты. Форма 072 выдается на 2 месяца для лечения в оздоровительных центрах, санаториях.

Получить такой документ можно в поликлиниках, медицинских кабинетах. Не всегда выдаются только одним врачом, бывает, что приходится побывать в нескольких специалистов для получения справки. Печаткой заверяют медицинскую справку. Для максимально быстрого получения справки можно воспользоваться услугами медицинского центра "Доктор с вами" - https://doc2you.ru/meditsinskie-spravki/.

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Медицинские справки выдаются согласно норм и законов, удовлетворяют все требования организаций, куда выдаются и подтверждают свою подлинность наличием печатки медицинского центра.