Депутат Госдумы раскритиковал свою «маленькую пенсию»

17:56 1.09.2021

Депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») пожаловался на маленькую пенсию.

«Я сам, проработав на севере 27 лет (в частности, генеральным директором крупной газотранспортной компании с высокой зарплатой), при выходе на пенсию увидел, что мне начислили 24 тыс. руб. И когда я начал разбираться, почему так, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на севере в нашем округе – всего 1.5 к фиксированному базовому размеру пенсии», - написал Завальный.

Данный коэффициент применяется, если пенсионер проработал на Крайнем севере не менее 15 лет или в приравненных местностях – не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, отмечает Накануне.ru.

«Если проработал на Севере дольше, это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом 2.2, тоже не учитывается. На мой взгляд, это несправедливо», - заявил Завальный.

При этом отмечается, что по итогам 2018 года Завальный задекларировал доход в 150 млн рублей.

На маленькую пенсию ранее также жаловались такие известные люди, как Ефим Шифрин, Валерий Сюткин и Александр Друзь.