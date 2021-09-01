Депутат Госдумы раскритиковал свою «маленькую пенсию»
Депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») пожаловался на маленькую пенсию.
«Я сам, проработав на севере 27 лет (в частности, генеральным директором крупной газотранспортной компании с высокой зарплатой), при выходе на пенсию увидел, что мне начислили 24 тыс. руб. И когда я начал разбираться, почему так, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на севере в нашем округе – всего 1.5 к фиксированному базовому размеру пенсии», - написал Завальный.
Данный коэффициент применяется, если пенсионер проработал на Крайнем севере не менее 15 лет или в приравненных местностях – не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, отмечает Накануне.ru.
«Если проработал на Севере дольше, это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом 2.2, тоже не учитывается. На мой взгляд, это несправедливо», - заявил Завальный.
При этом отмечается, что по итогам 2018 года Завальный задекларировал доход в 150 млн рублей.
На маленькую пенсию ранее также жаловались такие известные люди, как Ефим Шифрин, Валерий Сюткин и Александр Друзь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в чём заключается непреодолимая сила при в коррупции. Оказывается пенсия в 24 тысячи, а вот пенсия в два раза меньше это легко преодолимая сила.
после них на хлеб не остаётся ни шиша.
Маленькие трагедии буржуазии в России.
Да уж... при доходе в два с лишним миллиона баксов он ноет о том, что у него низкая пенсия. Порядочный человек или бы молчал или отказался бы от пенсии совсем. Нищая старость ему явно не грозит. С таким доходом он может каждую неделю новую квартиру покупать.
Не в первый раз удивляет особенность "депутатов"- ныть о том, что им мало платят как бы.
не осчастливили путинским червонцем?
депутаты тоже плачут.