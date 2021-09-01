Депутат Госдумы раскритиковал свою «маленькую пенсию»

Павел Завальный

Депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») пожаловался на маленькую пенсию.

«Я сам, проработав на севере 27 лет (в частности, генеральным директором крупной газотранспортной компании с высокой зарплатой), при выходе на пенсию увидел, что мне начислили 24 тыс. руб. И когда я начал разбираться, почему так, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на севере в нашем округе – всего 1.5 к фиксированному базовому размеру пенсии», - написал Завальный.

Данный коэффициент применяется, если пенсионер проработал на Крайнем севере не менее 15 лет или в приравненных местностях – не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, отмечает Накануне.ru.

«Если проработал на Севере дольше, это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом 2.2, тоже не учитывается. На мой взгляд, это несправедливо», - заявил Завальный.

При этом отмечается, что по итогам 2018 года Завальный задекларировал доход в 150 млн рублей.

На маленькую пенсию ранее также жаловались такие известные люди, как Ефим Шифрин, Валерий Сюткин и Александр Друзь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 22:50
    Гость: Понятно стало мне теперь

    в чём заключается непреодолимая сила при в коррупции. Оказывается пенсия в 24 тысячи, а вот пенсия в два раза меньше это легко преодолимая сила.

  3. 01.09.2021, 22:07
    Гость: ABCD

    Маленькие трагедии буржуазии в России.
    Да уж... при доходе в два с лишним миллиона баксов он ноет о том, что у него низкая пенсия. Порядочный человек или бы молчал или отказался бы от пенсии совсем. Нищая старость ему явно не грозит. С таким доходом он может каждую неделю новую квартиру покупать.
    Не в первый раз удивляет особенность "депутатов"- ныть о том, что им мало платят как бы.

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