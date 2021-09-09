Число погибших при обрушении дома в Ногинске выросло до пяти человек

08:00 9.09.2021

Число погибших при взрыве дома в подмосковном Ногинске достигла пяти человек, сообщает РИА Новости.

Утром 9 сентября спасатели обнаружили тело пятого погибшего. Ранее были обнаружены тела еще двух человек, среди которых девочка-подросток.

Взрыв газа произошел в среду около семи утра в доме 9а на улице 28 июня. В результате обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж.

Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.