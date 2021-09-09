Число погибших при обрушении дома в Ногинске выросло до пяти человек

Число погибших при взрыве дома в подмосковном Ногинске достигла пяти человек, сообщает РИА Новости.

Утром 9 сентября  спасатели обнаружили тело пятого погибшего. Ранее были обнаружены тела еще двух человек, среди которых девочка-подросток.

Взрыв газа произошел в среду около семи утра в доме 9а на улице 28 июня. В результате обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж.

Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.09.2021, 10:31
    Гость: Да

    Надо вложить все остатки недоукраденных средств в разработку еще одной супер пупер ракеты. Пусть не взлетит , но запад пусть дрожит. Ведь в очередной раз виноват госдеп.

  3. 09.09.2021, 09:49
    Гость: гнус

    Ничего необычного,кому дворцы и "бабло" немерянное,кому обрушения регулярные....

  4. 09.09.2021, 09:48
    Гость: Вася

    Людей очень жалко , но так и хочется ткнуть "патриотов" носом ...это ваша "стабильноcть" и "прорыв" ? Инфраструктура , дома в ужаснейшем состоянии , за исключением "элитного" жилья для очень избранных. Это признак не то что страны третьего мира , это африка какая то в самом худшем смысле слова. Ведь далеко и не первый случай, и к сожалению наверно не последний...

  5. 09.09.2021, 09:19
    Гость: yuri

    Типичный прием кремлевских пропагандистов: сначала не сообщать о жертвах, потом сообщать по одному.

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