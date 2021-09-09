Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи

Спасатели нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Таким образом, число жертв выросло до семи. Пострадали 17 человек, шестеро находятся в больнице.

Рано утором 8 сентября в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия, повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью.

В городе объявлен трехдневный траур.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 18:46
    Гость: Иван Иваныч . не новость

    То что они а белых халатах, давно известно. Правда с удлинёнными рукавами , для удобства завязывания за спиной.

  2. 09.09.2021, 16:51
    Гость: Украинцы, брат (согласно Путину),

    еще те потешники.
    Они грозятся Кремль на воздух пустить.
    Ты главное, брат, следи за ними.
    Мне сообщили, что они за тобой следят.
    Правда, они в белых халатах.

  3. 09.09.2021, 15:55
    Гость: Иван Иваныч

    А кто нибудь видел взрыв газа из горе -исследователей по фотографии. Я видел в СССР. Взорвалось кухня, обломками завалило двор, дом пошёл трещинами, пролёт обрушился, все перекосило. Подъезд непригоден. Как и здесь.

    _____
    Сейчас полезут выродки вроде украинского "блогера" Вольнова, пытавшегося сеять панику в Магнитогорске. Гоните их прочь.

  4. 09.09.2021, 14:58
    Гость: chvv

    Да. Обратило внимание большой разброс обломков. Газ в одной квартире такого не даст, ну вышибет окна. Вот пример с домом что сложился. Там видимо был действительно объёмный взрыва газа. Но откуда его в воздуховоде столько могло накопиться, если только кто его искусственно не напускал?
    Здесь ситуация сложнее или система вентиляции сложнее и запутаннее. Врятли. Скорее всего очередная диверсия.

  5. 09.09.2021, 13:40
    Гость: КО

    В хрущевке дырок больше , вот поэтому там газу и скапливаться особо негде. Вообще удивляют люди с мнением "вот у меня не было такого , значит этого не может быть". Да и откуда взято , что дом существенно новее , советская панельная девятиэтажка , значит скорее всего не менее 40 лет , а то и поболе. При определенных кривых работах по теплоизоляции, после может и не такой обьем газа скопиться.

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