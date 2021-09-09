Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи
Спасатели нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Таким образом, число жертв выросло до семи. Пострадали 17 человек, шестеро находятся в больнице.
Рано утором 8 сентября в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия, повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью.
В городе объявлен трехдневный траур.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То что они а белых халатах, давно известно. Правда с удлинёнными рукавами , для удобства завязывания за спиной.
еще те потешники.
Они грозятся Кремль на воздух пустить.
Ты главное, брат, следи за ними.
Мне сообщили, что они за тобой следят.
Правда, они в белых халатах.
А кто нибудь видел взрыв газа из горе -исследователей по фотографии. Я видел в СССР. Взорвалось кухня, обломками завалило двор, дом пошёл трещинами, пролёт обрушился, все перекосило. Подъезд непригоден. Как и здесь.
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Сейчас полезут выродки вроде украинского "блогера" Вольнова, пытавшегося сеять панику в Магнитогорске. Гоните их прочь.
Да. Обратило внимание большой разброс обломков. Газ в одной квартире такого не даст, ну вышибет окна. Вот пример с домом что сложился. Там видимо был действительно объёмный взрыва газа. Но откуда его в воздуховоде столько могло накопиться, если только кто его искусственно не напускал?
Здесь ситуация сложнее или система вентиляции сложнее и запутаннее. Врятли. Скорее всего очередная диверсия.
В хрущевке дырок больше , вот поэтому там газу и скапливаться особо негде. Вообще удивляют люди с мнением "вот у меня не было такого , значит этого не может быть". Да и откуда взято , что дом существенно новее , советская панельная девятиэтажка , значит скорее всего не менее 40 лет , а то и поболе. При определенных кривых работах по теплоизоляции, после может и не такой обьем газа скопиться.