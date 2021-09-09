Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи

12:36 9.09.2021

Спасатели нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Таким образом, число жертв выросло до семи. Пострадали 17 человек, шестеро находятся в больнице.

Рано утором 8 сентября в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия, повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью.

В городе объявлен трехдневный траур.