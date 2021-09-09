Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно

Зиничев Евгений Николаевич

Президент России подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению».

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», - говорится в тексте указа.

Напомним, Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон (западная часть Путоранского заповедника).

Сообщалось, что Зиничев пытался спасти погибшего оператора (известный режиссер и сценарист Александр Мельник).

Тело погибшего главы МЧС уже доставили в Москву. Прощание с ним пройдет 10 сентября в Москве. Похоронят Зиничева в Петербурге.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.09.2021, 20:34
    Гость: Да

    Вас назначить, леса гореть не будут? :)

    Вы вообще на лесных пожарах были? Я бывал, на торфяниках, правда..

    Все равно, впечатляет.. Бороться почти невозможно. Приходится фактически ждать, пока выгорит. Лишь бы жилье не сгорело.

    Ещё взгляните на карту. Горит прежде всего там, где и дорог-то нет.

    В Греции и Калифорнии тоже лес горит, хотя там дороги везде..

    ----

    Проблема с пожарами не решается давно. Горели и в советское время. Хотя лесников было гораздо больше.

    Вроде бы Зиничев как раз и разрабатывал системы защиты от стихийных бедствий..

  3. 09.09.2021, 20:10
    Гость: Да

    За ТЕ человеческие качества.. То есть качества нужны, но не всегда обязательны..

    Тонкий момент.

  4. 09.09.2021, 19:52
    Гость: В СССР

    награды присваивались указом Президиума Верховного Совета.
    Вывод: Вовочка - президиум верховного совета.

  5. 09.09.2021, 19:52
    Гость: Да и с работой вроде как неплохо справлялся.

    почему тогда сгорели миллионы гектар леса?

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