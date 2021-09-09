Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно
Президент России подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению».
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», - говорится в тексте указа.
Напомним, Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон (западная часть Путоранского заповедника).
Сообщалось, что Зиничев пытался спасти погибшего оператора (известный режиссер и сценарист Александр Мельник).
Тело погибшего главы МЧС уже доставили в Москву. Прощание с ним пройдет 10 сентября в Москве. Похоронят Зиничева в Петербурге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Вас назначить, леса гореть не будут? :)
Вы вообще на лесных пожарах были? Я бывал, на торфяниках, правда..
Все равно, впечатляет.. Бороться почти невозможно. Приходится фактически ждать, пока выгорит. Лишь бы жилье не сгорело.
Ещё взгляните на карту. Горит прежде всего там, где и дорог-то нет.
В Греции и Калифорнии тоже лес горит, хотя там дороги везде..
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Проблема с пожарами не решается давно. Горели и в советское время. Хотя лесников было гораздо больше.
Вроде бы Зиничев как раз и разрабатывал системы защиты от стихийных бедствий..
За ТЕ человеческие качества.. То есть качества нужны, но не всегда обязательны..
Тонкий момент.
награды присваивались указом Президиума Верховного Совета.
Вывод: Вовочка - президиум верховного совета.
почему тогда сгорели миллионы гектар леса?