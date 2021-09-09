Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно

Вас назначить, леса гореть не будут? :)

Вы вообще на лесных пожарах были? Я бывал, на торфяниках, правда..

Все равно, впечатляет.. Бороться почти невозможно. Приходится фактически ждать, пока выгорит. Лишь бы жилье не сгорело.

Ещё взгляните на карту. Горит прежде всего там, где и дорог-то нет.

В Греции и Калифорнии тоже лес горит, хотя там дороги везде..

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Проблема с пожарами не решается давно. Горели и в советское время. Хотя лесников было гораздо больше.

Вроде бы Зиничев как раз и разрабатывал системы защиты от стихийных бедствий..