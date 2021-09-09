Суд отказался снимать с выборов кандидата за информацию о доме в Испании

18:06 9.09.2021

Городской суд Петербурга отказался снимать с выборов кандидата в депутаты Заксобрания самовыдвиженца Александра Салаева (бывший член партии «Единая Россия»).

В суд обратился соперник по округу от партии «Новые люди» Юрий Куликов, который пожаловался на испанскую недвижимость Салаева, но доказать нарушения он не смог.

Куликов указал суду, что у Салаева якобы имеются другое гражданство и имущественные обязательства перед иностранными банками. В качестве подтверждения он представил некую справку об испанской недвижимости конкурента, ипотеке в испанском банке на 1,6 млн евро и фирме в Гамбурге. Сведения об этом, а также о гражданстве страны Карибского моря он нашел в интернете и в СМИ.

При этом юристы от избирательной комиссии заявили, что справка является недопустимым доказательством.

«Представитель ответчика пояснил, что информация об ипотеке в Испании появилась в связи с тем, что журналист, с которым общался Салаев, так вот понял, но Салаев такого не говорил, а журналист дополнил слова. Парировал, что имущество приобретено в 2013 году. Все доводы истца - это домыслы и предположения. Ответчик сообщил в документах все, что должен был. А ипотека российская и погашена уже. Иностранного гражданства у Салаева нет, как и долей в коммерческих организациях», - цитирует «Росбалт» сообщение пресс-службы.