Суд отказался снимать с выборов кандидата за информацию о доме в Испании

Городской суд Петербурга отказался снимать с выборов кандидата в депутаты Заксобрания самовыдвиженца Александра Салаева (бывший член партии «Единая Россия»).

В суд обратился соперник по округу от партии «Новые люди» Юрий Куликов, который пожаловался на испанскую недвижимость Салаева, но доказать нарушения он не смог.

Куликов указал суду, что у Салаева якобы имеются другое гражданство и имущественные обязательства перед иностранными банками. В качестве подтверждения он представил некую справку об испанской недвижимости конкурента, ипотеке в испанском банке на 1,6 млн евро и фирме в Гамбурге. Сведения об этом, а также о гражданстве страны Карибского моря он нашел в интернете и в СМИ.

При этом юристы от избирательной комиссии заявили, что справка является недопустимым доказательством.

«Представитель ответчика пояснил, что информация об ипотеке в Испании появилась в связи с тем, что журналист, с которым общался Салаев, так вот понял, но Салаев такого не говорил, а журналист дополнил слова. Парировал, что имущество приобретено в 2013 году. Все доводы истца - это домыслы и предположения. Ответчик сообщил в документах все, что должен был. А ипотека российская и погашена уже. Иностранного гражданства у Салаева нет, как и долей в коммерческих организациях», - цитирует «Росбалт» сообщение пресс-службы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.09.2021, 22:03
    Гость: Судьи и вся судебная система

    превратились в какую-то камарилью в России. Они в авангарде по нарушению законов и что с этим делать?вот вопрос....

  3. 09.09.2021, 22:00
    Гость: ABCD

    Смовыдвиженцы это те же члены ЕР что и одномандатники.
    Если они проскакивают, то через некоторое время они примыкают к ЕР.
    Манипуляция с одномандатниками и самовыдвиженцами позволяют ЕР фактически затыкать любые дыры в которые пытаются попасть не системные кандидаты.

  4. 09.09.2021, 21:27
    Гость: Иван Иваныч

    Кино. Конкурент предъявил справку, ссылаясь на интернет. Но не забыл раззвонить.

  5. 09.09.2021, 21:12
    Гость: stalker

    Бывших членов партии "ЕР" не существует. А самовыдвижение это прикрытие. Оттого у нас закон и проявил снисходительность к этому кандидату. Тут все ясно как дневной свет. Так что про домик скорее всего все правда. Вот они, патриоты от партии власти.

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