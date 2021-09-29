Как выбрать входную дверь?

16:55 29.09.2021

Входная дверь – это гарант некой безопасности, ведь именно от качества и выбора двери зависит ваше внутреннее спокойствие.

Для того, чтобы правильно выбрать входную дверь, нужно знать несколько моментов. В этой статье мы подробнее поговорим про это.

Что нужно знать в первую очередь?

Выбрать дверь несложно, для этого нужно ответить самому себе на эти вопросы:

1. Для чего мне та или иная дверь?

2. Что я буду охранять? (идет речь и степени безопасности, которой должна обладать дверь, понятное дело, что глухие межкомнатные двери не должны быть столь прочными, как, например, входные)

3. Какой бюджет я могу потратить на покупку двери?

Ответив на эти вопросы, круг потенциальных дверей уменьшается, ведь теперь вы видите конкретные характеристики, которыми должна обладать конструкция.

Выбор двери в квартиру

Итак, при выборе двери в квартиру нужно учитывать несколько факторов:

1. Взламостойкость. Необходимо понимать, что не бывает дверей, которых нельзя вскрыть, но есть очень прочные модели, толщина листа которых больше двух миллиметров. Изделие должно быть прочным, ведь никто не застрахован от взломов и нападений. Но тут дело даже больше не в толщине, а в качестве замка. Ведь взламывают именно его. Ниже мы чуть подробнее поговорим про это.

2. Изоляция двери. Это важно, если вы живете в квартире, ведь из подъездов могут сочиться неприятные запахи и лишний шум.

3. Выбор замка – это важно, ведь зачастую воры не снимают дверь с петель и не ломают ее, а вскрывают с помощью отмычек замок. Сейчас особой популярностью пользуются следующие виды замков – цилиндровый, сувальдный, моноблочный. Все они в той или иной степени являются вандалоустойчивыми. Современные модели входных дверей могут опционально дополняться броненакладкой, которая в разы уменьшает шансы взлома.

От чего зависит цена?

На стоимость двери влияют несколько факторов: