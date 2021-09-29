Как выбрать входную дверь?
Для того, чтобы правильно выбрать входную дверь, нужно знать несколько моментов. В этой статье мы подробнее поговорим про это.
Что нужно знать в первую очередь?
Выбрать дверь несложно, для этого нужно ответить самому себе на эти вопросы:
1. Для чего мне та или иная дверь?
2. Что я буду охранять? (идет речь и степени безопасности, которой должна обладать дверь, понятное дело, что глухие межкомнатные двери не должны быть столь прочными, как, например, входные)
3. Какой бюджет я могу потратить на покупку двери?
Ответив на эти вопросы, круг потенциальных дверей уменьшается, ведь теперь вы видите конкретные характеристики, которыми должна обладать конструкция.
Выбор двери в квартиру
Итак, при выборе двери в квартиру нужно учитывать несколько факторов:
1. Взламостойкость. Необходимо понимать, что не бывает дверей, которых нельзя вскрыть, но есть очень прочные модели, толщина листа которых больше двух миллиметров. Изделие должно быть прочным, ведь никто не застрахован от взломов и нападений. Но тут дело даже больше не в толщине, а в качестве замка. Ведь взламывают именно его. Ниже мы чуть подробнее поговорим про это.
2. Изоляция двери. Это важно, если вы живете в квартире, ведь из подъездов могут сочиться неприятные запахи и лишний шум.
3. Выбор замка – это важно, ведь зачастую воры не снимают дверь с петель и не ломают ее, а вскрывают с помощью отмычек замок. Сейчас особой популярностью пользуются следующие виды замков – цилиндровый, сувальдный, моноблочный. Все они в той или иной степени являются вандалоустойчивыми. Современные модели входных дверей могут опционально дополняться броненакладкой, которая в разы уменьшает шансы взлома.
От чего зависит цена?
На стоимость двери влияют несколько факторов:
- Производитель
- Толщина листа металла
- Материал и тип покрытия
- Фурнитура
- Декоративная отделка
- Замок.
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