Что такое диэлектрическая отвертка?
Очень важно подойти к этому вопросу основательно. В этой статье мы поговорим про диэлектрические отвертки и как их выбрать.
Что такое диэлектрические отвертки?
Под диэлектрической отверткой подразумевается инструмент, предназначенный для работ с объектами, которые находятся под напряжением электрического тока. Работа с такими элементами требует особенного отношения, поэтому люди были вынуждены создать отвертку такого типа.
Как выбрать диэлектрическую отвертку
Есть несколько правил, которые помогут вам в выборе идеального инструмента:
1. Для начала, такая отвертка должна быть удобной в эксплуатации;
2. Наличие маркировок – это, безусловно, очень важно. Если же их нет, это может быть абсолютно не безопасно, и привести к плохим последствиям. ГОСТ имеют диэлектрические отвертки отечественных производителей. Маркировка VDE ( переводится как немецкий стандарт Института испытаний и сертификации, расположенного в городе Оффенбах) ставится на отвертки зарубежных компаний.
3. Проверьте отвертку на наличие каких-либо визуальных повреждений, а также проверьте, надежно ли соединены все части инструмента. Например, видимые повреждения свидетельствуют о плохом качестве и недолжном производственном контроле.
4. Обращайте внимание на производителя и его рейтинг. Как определить, является ли производитель хорошим? Ответ прост – в магазине представлен большой ассортимент товаров. Компании с хорошим рейтингом разрабатывают и изготавливают строительные инструменты для любой деятельности.
Наборы диэлектрических отверток
Если вы хотите выбрать диэлектрическую отвертку под конкретный случай, необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:
1. На размер ручки;
2. На длину стержня;
3. На ширину и толщину жала;
Если данную параметры вам неизвестны, можно приобрести целый набор инструментов в виде диэлектрических отверток. В основном компании-производители собирают такие наборы как минимум с 3 стандартными инструментами – прямой и крестообразный шлицы. Так же, в наборе опционально могут быть и другие элементы – круглогубцы, тестеры, пассатиж, изолента и так далее. Современный вариант набoра oтвертoк представляет собой рукoяти различных размерoв с намертво закрепленным стержнем, который оснащен посадочным местом под съемные биты.
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