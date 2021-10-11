Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая
Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ некоторых продуктов из Китая из-за обнаружения в них запрещенных компонентов, сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что во время проверок в продуктах были обнаружены фрагменты ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои, содержание данных фрагментов в ряде образцов было превышено в 5 раз. Кроме того ведомство отметило отсутствие информации о содержании ГМО на маркировке продукции.
В число запрещенных к ввозу продуктов попали кукурузные лапша, чипсы, вермишель, шоколадное яйцо-сюрприз.
"С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации", - пояснили в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А до этого, за 30 лет никогда не обнаруживали фрагменты гмо кукурузы и сои? Ну надо же, какие нехорошие китайцы
Роспотребнадзор это самая коррупционная и преступная организация РФ, погрязшая во взяточничестве.
Китай - самый опасный сосед, тем более китайцы считают, что территория от Урала на Восток - их исторически законная территория.
Китай самый опасный для России из всех остальных государств.
А что касается продуктов питания, то Россия может себя надежно обеспечить всеми необходимыми продуктами самого высокого качества. Для этого надо использовать опыт Советского Союза по созданию заново централизованных районных МТС (мелкие хозяйства не смогут рационально эксплуатировать технику), а также малых и средних артелей типа колхозов и индивидуальных фермерских хозяйств в каждом, и при каждом, населенном пункте. Каждый регион должен быть самообеспеченным. В этом случае уменьшаься расходы на медицину и будут решены многие другие социальные проблемы.
При существующей антинародной кремлевской власти РФ это не представляется возможным, так как она работает не для народа России и для нее главное деньги, и только деньги.
Уничтожение созданной и, практически, укрепившейся системы обеспечения населения Советского Союза продуктами питания, - одно из самых главных преступлений власти РФ перед народом России, если не всего человечества.
Трансжиры не усваиются, но откладываются. Будем ходить жирными как пиндосы.