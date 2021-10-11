Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая

09:25 11.10.2021

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ некоторых продуктов из Китая из-за обнаружения в них запрещенных компонентов, сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что во время проверок в продуктах были обнаружены фрагменты ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои, содержание данных фрагментов в ряде образцов было превышено в 5 раз. Кроме того ведомство отметило отсутствие информации о содержании ГМО на маркировке продукции.

В число запрещенных к ввозу продуктов попали кукурузные лапша, чипсы, вермишель, шоколадное яйцо-сюрприз.

"С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации", - пояснили в ведомстве.