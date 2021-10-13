Собянин разрешил давать пожилым деньги вместо подарков за вакцинацию
Пожилые москвичи, привитые от коронавируса, смогут получить денежную компенсацию вместо подарочного набора. Данное постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Программа поощрения за прививку действует с 23 июня по 31 декабря. «Люди старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». <...> Выплату в размере 10 тысяч рублей могут выдать вместо подарочного набора. Чтобы ее получить, надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания», — говорится на сайте градоначальника.
Также в программе принимают участие те, кто пройдет повторную вакцинацию до конца 2021 года. Подарочные наборы получили уже более 240 тысяч пенсионеров Москвы.
Для стимулирования вакцинации среди людей старшего возраста администрация города также запускала программу «Миллион призов». По ее условиям, жители Москвы старше 60 лет, сделавшие прививку от COVID-19, могли получить подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (эквивалентны рублям) или промокод на такую же сумму. Потратить эти деньги можно будет в магазинах, аптеках и кафе-партнерах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну не хрена себе стоил подарочек....
Слыхал, что коренным жителям Аляски тоже платят. Но они все пропивают.
Подумайте, кому это нужно, чтобы пенсионеры портили своё здоровье за деньги?
Это деньги в любом случае меньшие, чем ежемесячная выплата пенсий.
И какое трогательное единение чиновников разных ведомств: где Собянин и где пенсионный фонд!
Это политика правящей тусовки такая, единая политика под управлением глобальных спекулянтов.
"Ваше сиятельство, я ведь Вам верой и правдой, какой же Вы сатрап, Вы кормилец, отец родной."
А этой суммы точно хватит на похороны вакцинированного пенсионера?