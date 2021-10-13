Собянин разрешил давать пожилым деньги вместо подарков за вакцинацию

12:04 13.10.2021

Пожилые москвичи, привитые от коронавируса, смогут получить денежную компенсацию вместо подарочного набора. Данное постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа поощрения за прививку действует с 23 июня по 31 декабря. «Люди старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». <...> Выплату в размере 10 тысяч рублей могут выдать вместо подарочного набора. Чтобы ее получить, надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания», — говорится на сайте градоначальника.

Также в программе принимают участие те, кто пройдет повторную вакцинацию до конца 2021 года. Подарочные наборы получили уже более 240 тысяч пенсионеров Москвы.

Для стимулирования вакцинации среди людей старшего возраста администрация города также запускала программу «Миллион призов». По ее условиям, жители Москвы старше 60 лет, сделавшие прививку от COVID-19, могли получить подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (эквивалентны рублям) или промокод на такую же сумму. Потратить эти деньги можно будет в магазинах, аптеках и кафе-партнерах.