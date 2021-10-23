СК завершил расследование дела против экс-губернатора Сергея Фургала
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлана Петренко.
Экс-губернатор обвиняется в "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление" и "незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой".
По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.
Установлено, что решения об убийствах были обусловлены коммерческими интересами Фургала и его соучастников. Для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу.
Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменить цены, неоднократно провоцировали конфликты, в том числе подавали заявления в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого, соучастники решили убить его. В гараж к Смольскому были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами, вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив лишь ранения. После этого Смольский всё-таки снизил закупочные цены на металл. Исполнитель этого преступления Марат Кадыров арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.
В случае с Зорей поводом стала "неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта" из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Как полагает СК, по указанию Фургала и Мистрюкова участники орггруппы убили Зорю – его расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления оказался Андрей Палей, который сейчас тоже арестован и обвиняется в "убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой".
После убийства Зори Фургал и его деловые партнеры Мистрюков и Булатов задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств. Однако, как полагает следствие, своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил экс-милиционер Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения в правоохранительные органы, дали указание убить его. Преступление вновь совершил Палей: Булатов был убит во дворе своего дома, обнаружила его несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после выстрелов.
Причастность Фургала и других участников орггруппы к преступлениям подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями судебных экспертиз, отметила Петренко.
22 октября адвокаты Фургала сообщили, что ему дополнительно вменили организацию преступного сообщества и несколько эпизодов мошенничества.
Фургал неоднократно отрицал вину, свое преследование он считает политически мотивированным.
18 октября Фургал завершил ознакомление с материалами своего уголовного дела и попросил, чтобы его рассматривал суд присяжных, сообщает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рыночная экономика сделала врача по профессии участником конкурентной борьбы за больше лучше одеваться во все фирменное на поле рыночных чудес... боливар не выдержит двоих -победитель бывает только один...и ,то пока невидимая рука позволит.
теперь, в Саратов?
Любого, кто участвовал в эпизодах становления первичного капитала, можно судить и репрессировать, начиная с кремлевских обнуленных. Они все преступники даже по сегодняшним законам. А сколько людей тогда погибло? Только журналистов сколько? Не даром Путин через своих опричников выпросил себе неподсудность.
не достойные, а заранее проплаченные кремлем уроды...
надеюсь что суд будет без присяжных . а если и с ними .то это будут ДОСТОЙНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО отобранные люди