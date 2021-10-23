СК завершил расследование дела против экс-губернатора Сергея Фургала

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлана Петренко.

Экс-губернатор обвиняется в "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление" и "незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой".

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Установлено, что решения об убийствах были обусловлены коммерческими интересами Фургала и его соучастников. Для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу.

Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменить цены, неоднократно провоцировали конфликты, в том числе подавали заявления в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого, соучастники решили убить его. В гараж к Смольскому были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами, вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив лишь ранения. После этого Смольский всё-таки снизил закупочные цены на металл. Исполнитель этого преступления Марат Кадыров арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

В случае с Зорей поводом стала "неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта" из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Как полагает СК, по указанию Фургала и Мистрюкова участники орггруппы убили Зорю – его расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления оказался Андрей Палей, который сейчас тоже арестован и обвиняется в "убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой". 

После убийства Зори Фургал и его деловые партнеры Мистрюков и Булатов задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств. Однако, как полагает следствие, своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил экс-милиционер Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения в правоохранительные органы, дали указание убить его. Преступление вновь совершил Палей: Булатов был убит во дворе своего дома, обнаружила его несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после выстрелов.

Причастность Фургала и других участников орггруппы к преступлениям подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями судебных экспертиз, отметила Петренко.

22 октября адвокаты Фургала сообщили, что ему дополнительно вменили организацию преступного сообщества и несколько эпизодов мошенничества.

Фургал неоднократно отрицал вину, свое преследование он считает политически мотивированным. 

18 октября Фургал завершил ознакомление с материалами своего уголовного дела и попросил, чтобы его рассматривал суд присяжных, сообщает РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.10.2021, 17:24
    Гость: тд

    Рыночная экономика сделала врача по профессии участником конкурентной борьбы за больше лучше одеваться во все фирменное на поле рыночных чудес... боливар не выдержит двоих -победитель бывает только один...и ,то пока невидимая рука позволит.

  3. 23.10.2021, 16:42
    Гость: Евгений В

    Любого, кто участвовал в эпизодах становления первичного капитала, можно судить и репрессировать, начиная с кремлевских обнуленных. Они все преступники даже по сегодняшним законам. А сколько людей тогда погибло? Только журналистов сколько? Не даром Путин через своих опричников выпросил себе неподсудность.

  5. 23.10.2021, 15:28
    Гость: бп-320

    надеюсь что суд будет без присяжных . а если и с ними .то это будут ДОСТОЙНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО отобранные люди

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