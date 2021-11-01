Обзор рынка новостроек северо-востока Подмосковья

23:23 1.11.2021

С каждым годом, Москва расширяется все больше и больше.

Особенно это касается северо-восточных районов города. Для того, чтобы приобрести квартиру в том месте, необходимо потратить приличное время для изучения рынка недвижимости (циан, авито и так далее). Чтобы ускорить процесс, в этой статье мы расскажем про застройщика ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ», специализирующегося на новостройках в северо-восточных районах Московской области (новостройки в Королеве и Пушкино).

Пушкино

Можно выделить новостройку в Пушкино, а именно – ЖК «31 квартал». Это идеальное место для комфортной семейной жизни. Основная особенность этого потрясающего комплекса заключается в совокупности инновационных принципов проектирования квартир и грамотного планирования личных и общественных зон. Практически все квартиры располагаются в области средней площади, а это, в свою очередь, является гарантом комфортного и гармоничного проживания.

Адрес: Московская область, г. Пушкино, Старое Ярославское шоссе, 141

ЖК «Тургенев»

ЖК«Тургенев» 3 очередь – это сочетание панорамных видов леса и инфраструктуры Пушкино. Люди, которые приобрели квартиры в данной новостройке, могут наслаждаться живописными пейзажами высоток Москва-сити, Пушкинского дендропарка, Папанинского залива и, так называемого, «Московского моря» "Учинское водохранилище», которые располагается в тридцати минутах от ЖК.

Адрес: Московская область, г. Пушкино , 1-й Некрасовский проезд

Королево

Новостройка в Королеве под названием «Ривер-Парк» - это по праву одно из лучших мест для проживания в Московской области. Почему? Ответ прост: именно тут вы встретите комфорт в синтезе с экологически чистым воздухом. Вокруг много леса и зелени, что является критерием безопасной жизни человека. Можно выделить удобную квартирную планировку разных площадей, которые могут подойти как семейной паре, так и студентам и работающим людям, которые проводят много времени в самой Москве. Так же, не может не радовать приятная цена (примерно от четырех млн рубелй) класса эконом, которая подходит людям всех уровней дохода. Если вы ищете квартиры в Королеве (с отделкой или без), не упустите шанс приобрести ее в жилом комплексе «Ривер-Парк»!

Адрес: г. Королёв, мкрн Первомайский, ул. Советская

