Госдума приняла заявление в связи с 300-летием Российской империи

© KM.RU, Алексей Белкин

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании заявление «Трехсотлетие Российской Империи — важная веха в непрерывной истории российской государственности». Проект заявления был внесен депутатом-единороссом, первым зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

«За 200 лет при поддержке Российской Империи отстояли свою независимость Североамериканские Соединенные Штаты, получила нейтральный статус Швейцария, стали самостоятельными государствами Греция, Сербия, Румыния, Болгария, были спасены от истребления армянский и грузинский народы на Кавказе», — приводится цитата из текста заявления на сайте Госдумы.

Российская Империя стала третьей по величине из всех когда‑либо существовавших на Земле империй.

«Не идеализируя исторически сложные и неоднозначные этнополитические процессы, депутаты ГД рассматривают внимание и уважение к национальным и религиозным традициям населявших Российскую Империю народов как существенное ее отличие от современных ей колониальных империй», — также сказано в заявлении.

«Освоение безлюдных пространств, развитие производительных сил, прогресс науки, культуры и искусства — непреложные факты в истории существования Российской Империи», — отмечается в документе.

Его авторы напоминают и о трагическом конце Империи, который, по их мнению, в первую очередь стал результатом «отказа от национального единства в годы тяжелых испытаний», а сегодня нуждается в глубоком внимании и изучении.

Депутаты также заявили о поддержке инициатив международной и российской общественности, приуроченных к трехсотлетию Российской империи.

Согласно постановлению Думы, заявление будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, в парламенты государств - участников СНГ, а также в парламенты Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши, Греции, Сербии, Болгарии и Румынии, сообщает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2021, 22:41
    Гость: тд

    По доктрине Даллеса которойнет на английском языке был империей ..зла..а,по сути антиимперией.

  3. 11.11.2021, 22:38
    Гость: тд

    Эрэф победила СССР.. сократила Россию до границ 16 века, расчленила русский народ на 15 кусков со всеми завоеваниями и успехами в угоду"цивилизованному западу" в рамках третьей мировой по доктрине Даллеса которойнет на английском языке ...о чём ебн доложил ножкам Буша ,... о возрождении их сырьевого , финансово экономического, технологического,лингвистического,социо культурного придатка.

  5. 11.11.2021, 22:29
    Гость: тд

    Евро Колонизаторов гольштейн готторопп гогенцолрнов и их прихвостней оборотней в погонах и без?

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