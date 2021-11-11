Россиян предупредили о росте тарифов на домашний интернет и ТВ

07:55 11.11.2021

В 2022 году в России могут подорожать услуги фиксированной связи, в частности домашний интернет и платное телевидение, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства TelecomDaily.

По данным экспертов, в среднем рост тарифов ожидается на 10%. В качестве причины дорожания услуг связи агентство назвало инфляцию, а также необходимость исполнять "закон Яровой", обязывающий компании хранить трафик абонентов, и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

"На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров", — поясняют эксперты.

При этом, по их словам, ожидающееся повышение будет не таким сильным, как в 2020 и 2021 годах, когда цены на услуги фиксированной связи выросли на 12-15%. В TelecomDaily также добавили, что с экономической точки зрения компаниям сейчас нет нужды сильно повышать тарифы, компенсируя издержки, так как они уже частично адаптировались к "закону Яровой", а также научились строить бизнес с учетом роста стоимости оборудования и повышения НДС.

В ФАС "Известиям" заявили, что пока не имеют данных о повышении тарифов на услуги фиксированной связи, а также информации о наличии предпосылок для этого.