Россиян предупредили о росте тарифов на домашний интернет и ТВ

В 2022 году в России могут подорожать услуги фиксированной связи, в частности домашний интернет и платное телевидение, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства TelecomDaily.

По данным экспертов, в среднем рост тарифов ожидается на 10%. В качестве причины дорожания услуг связи агентство назвало инфляцию, а также необходимость исполнять "закон Яровой", обязывающий компании хранить трафик абонентов, и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

"На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров", — поясняют эксперты.

При этом, по их словам, ожидающееся повышение будет не таким сильным, как в 2020 и 2021 годах, когда цены на услуги фиксированной связи выросли на 12-15%. В TelecomDaily также добавили, что с экономической точки зрения компаниям сейчас нет нужды сильно повышать тарифы, компенсируя издержки, так как они уже частично адаптировались к "закону Яровой", а также научились строить бизнес с учетом роста стоимости оборудования и повышения НДС.

В ФАС "Известиям" заявили, что пока не имеют данных о повышении тарифов на услуги фиксированной связи, а также информации о наличии предпосылок для этого.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2021, 09:00
    Гость: Старый

    Какая, самка собаки бешеной, неожиданность. Скоро будете свои бумажки телегами возить, как нынче в Африке, или 80 лет назад в Германии.

  3. 11.11.2021, 08:55
    Гость: КУРС

    "В ФАС "Известиям" заявили" (цитата). Всех идиотов кто верит чиновникам на сцену. Вперёд друзья!

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© KM.RU, Алексей Белкин
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