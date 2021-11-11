Фургала будут судить в Подмосковье с участием присяжных

Фото с сайта twitter.com

Суд на бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом пройдет в Московской области. Рассмотрением займется Люберецкий городской суд, пишет ТАСС.

Такое решение принял Верховный суд РФ, удовлетворив прошение прокуратуры. Сторона обвинения хотела, чтобы Фургала судили не в Хабаровске, указывая, что экс-губернатор может оказать давление на суд и общественное мнение.

Бывшего главу региона обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Фургал находится под арестом с июля 2020 года.

В Хабаровске после ареста политика на протяжении нескольких месяцев каждую неделю проходили массовые демонстрации и акции в его поддержку.

Дело Сергея Фургала должен был рассматривать Железнодорожный суд Хабаровска.

Адвокаты бывшего губернатора в октябре заявляли, что Фургал будет просить, чтобы его дело рассмотрел суд присяжных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.11.2021, 15:52
    Гость: В2831

    Все понятно:присяжные подкуплены и со всеми остальными перетерли,получит пять лет,выйдет через два по УДО.Вот так все и будет.

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