Фургала будут судить в Подмосковье с участием присяжных
Суд на бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом пройдет в Московской области. Рассмотрением займется Люберецкий городской суд, пишет ТАСС.
Такое решение принял Верховный суд РФ, удовлетворив прошение прокуратуры. Сторона обвинения хотела, чтобы Фургала судили не в Хабаровске, указывая, что экс-губернатор может оказать давление на суд и общественное мнение.
Бывшего главу региона обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Фургал находится под арестом с июля 2020 года.
В Хабаровске после ареста политика на протяжении нескольких месяцев каждую неделю проходили массовые демонстрации и акции в его поддержку.
Дело Сергея Фургала должен был рассматривать Железнодорожный суд Хабаровска.
Адвокаты бывшего губернатора в октябре заявляли, что Фургал будет просить, чтобы его дело рассмотрел суд присяжных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надеюсь, это будет проходить под стук молотков сколачиваемого эшафота.
Автор опуса раньше суда принял решение о присяжныз?
Все понятно:присяжные подкуплены и со всеми остальными перетерли,получит пять лет,выйдет через два по УДО.Вот так все и будет.
Как бороться со взятками? Вешать надо, наверное.
жадность. Делиться надо.