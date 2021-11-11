Сергей Миронов предложил НПФ вернуть россиянам 1,5 трлн рублей

Лидер партии "Справедливая Россия-Патриоты-За Правду" Сергей Миронов резко высказался по поводу предложения главы Сбербанка Германа Грефа о добровольных пенсионных накоплениях, назвав это "чистой утопией".

Как пишет ИА Regnum, Миронов указал, что половина российских работников получают меньше 34 тысяч рублей в месяц, и с такими доходами копить что-то просто невозможно. 

Кроме того, пенсионная система как таковая и в особенности негосударственные пенсионные фонды полностью утратили кредит доверия. Так, из-за пробелов в законе НПФ "присвоили около 1,5 трлн рублей".

"Пусть сперва вернут эти деньги", - заявил Миронов. 

Ну и третий момент, подобные разговоры подразумевают, что действующая пенсионная система забирает у граждан 22% доходов (у богатых всего 10%, но об этом предпочитают не напоминать), а обеспечить достойную старость все равно не в состоянии, указал политик.

"Может, пора навести порядок в обязательном пенсионном страховании?" — предложил депутат.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил необходимости простимулировать добровольные пенсионные накопления граждан. По его словам, надо дать возможность НПФ предлагать своим клиентам «конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.11.2021, 13:55
    Гость: Старый

    Этому дефективному комедианту должно быть лестным, что он дал название, описывающее самого конченного шизоида. Грефанутый. Так теперь называют тех, кто совсем не замечает реальности.

  4. 11.11.2021, 13:19
    Гость: Гость

    Человек с фамилией Греф по-определению не должен занимать какой либо пост в России. Его место-в Нюрнберге!

  5. 11.11.2021, 11:54
    Гость: good

    Верните мне, то, что у меня отбирали все трудовую жизнь, плюс проценты (по ставке рефинансирования цб) за пользованием МОИМИ деньгами и я с вами с удовольствием распрощаюсь.

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