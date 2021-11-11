Сергей Миронов предложил НПФ вернуть россиянам 1,5 трлн рублей
Лидер партии "Справедливая Россия-Патриоты-За Правду" Сергей Миронов резко высказался по поводу предложения главы Сбербанка Германа Грефа о добровольных пенсионных накоплениях, назвав это "чистой утопией".
Как пишет ИА Regnum, Миронов указал, что половина российских работников получают меньше 34 тысяч рублей в месяц, и с такими доходами копить что-то просто невозможно.
Кроме того, пенсионная система как таковая и в особенности негосударственные пенсионные фонды полностью утратили кредит доверия. Так, из-за пробелов в законе НПФ "присвоили около 1,5 трлн рублей".
"Пусть сперва вернут эти деньги", - заявил Миронов.
Ну и третий момент, подобные разговоры подразумевают, что действующая пенсионная система забирает у граждан 22% доходов (у богатых всего 10%, но об этом предпочитают не напоминать), а обеспечить достойную старость все равно не в состоянии, указал политик.
"Может, пора навести порядок в обязательном пенсионном страховании?" — предложил депутат.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил необходимости простимулировать добровольные пенсионные накопления граждан. По его словам, надо дать возможность НПФ предлагать своим клиентам «конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами».
Комментарии читателей Оставить комментарий
что угодно. Но не Миронов.
В прокуратуру уже занесли, как мы полагаем.
Этому дефективному комедианту должно быть лестным, что он дал название, описывающее самого конченного шизоида. Грефанутый. Так теперь называют тех, кто совсем не замечает реальности.
Человек с фамилией Греф по-определению не должен занимать какой либо пост в России. Его место-в Нюрнберге!
Верните мне, то, что у меня отбирали все трудовую жизнь, плюс проценты (по ставке рефинансирования цб) за пользованием МОИМИ деньгами и я с вами с удовольствием распрощаюсь.