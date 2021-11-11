Сергей Миронов предложил НПФ вернуть россиянам 1,5 трлн рублей

08:51 11.11.2021

Лидер партии "Справедливая Россия-Патриоты-За Правду" Сергей Миронов резко высказался по поводу предложения главы Сбербанка Германа Грефа о добровольных пенсионных накоплениях, назвав это "чистой утопией".

Как пишет ИА Regnum, Миронов указал, что половина российских работников получают меньше 34 тысяч рублей в месяц, и с такими доходами копить что-то просто невозможно.

Кроме того, пенсионная система как таковая и в особенности негосударственные пенсионные фонды полностью утратили кредит доверия. Так, из-за пробелов в законе НПФ "присвоили около 1,5 трлн рублей".

"Пусть сперва вернут эти деньги", - заявил Миронов.

Ну и третий момент, подобные разговоры подразумевают, что действующая пенсионная система забирает у граждан 22% доходов (у богатых всего 10%, но об этом предпочитают не напоминать), а обеспечить достойную старость все равно не в состоянии, указал политик.

"Может, пора навести порядок в обязательном пенсионном страховании?" — предложил депутат.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил необходимости простимулировать добровольные пенсионные накопления граждан. По его словам, надо дать возможность НПФ предлагать своим клиентам «конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами».