Ракова объявила о начале III фазы исследований COVID-вакцины для подростков

12:16 11.11.2021

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о начале третьего этапа клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

«В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут 3 тыс. детей в возрасте 12-17 лет», - цитирует ее слова «Интерфакс».

По ее словам, вакцинация подростков будет проводиться данной вакциной в два этапа, а сам препарат представляет собой меньшую дозировку «Спутника V» (пятая часть от взрослой дозы).

Также сообщается, что в рамках исследований 2400 из 3000 участников получат вакцину, остальные - плацебо. Распределение будет производиться случайным образом, подростки и их родители не будут знать, в какую из групп попал ребенок.