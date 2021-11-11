Ракова объявила о начале III фазы исследований COVID-вакцины для подростков

Ракова Анастасия

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о начале третьего этапа клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

«В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут 3 тыс. детей в возрасте 12-17 лет», - цитирует ее слова «Интерфакс».

По ее словам, вакцинация подростков будет проводиться данной вакциной в два этапа, а сам препарат представляет собой меньшую дозировку «Спутника V» (пятая часть от взрослой дозы).

Также сообщается, что в рамках исследований 2400 из 3000 участников получат вакцину, остальные - плацебо. Распределение будет производиться случайным образом, подростки и их родители не будут знать, в какую из групп попал ребенок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2021, 19:48
    Гость: самые одиозные заявления делают бабы

    Дык, знают, что с них спрос меньше, чем с мужиков...

Все комментарии (36)
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