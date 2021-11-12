Двое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии

22:44 12.11.2021

На учениях в Белоруссии погибли два российских десантника, это были контрактники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - рассказали в Минобороны.

Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Но высота была уже недостаточной, запасной парашют не успел сработать и "произошло жесткое приземление".

Пострадавших быстро доставили в местный стационар, где они и умерли от травм.

Учения по внезапной проверке боеготовности в Гродненской области Белоруссии, граничащей с Литвой и Польшей, проходили в пятницу, в них участвовали около 250 россиян. Учения завершились около семи вечера и российские военные самолетами отправились на родину, в места постоянной дислокации. Учения с десантом провели на фоне обострения ситуации с мигрантами на границах Белоруссии со странами ЕС.