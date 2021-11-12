Двое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии

На учениях в Белоруссии погибли два российских десантника, это были контрактники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - рассказали в Минобороны.

Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Но высота была уже недостаточной, запасной парашют не успел сработать и "произошло жесткое приземление".

Пострадавших быстро доставили в местный стационар, где они и умерли от травм.

Учения по внезапной проверке боеготовности в Гродненской области Белоруссии, граничащей с Литвой и Польшей, проходили в пятницу, в них участвовали около 250 россиян.  Учения завершились около семи вечера и российские военные самолетами отправились на родину, в места постоянной дислокации. Учения с десантом провели на фоне обострения ситуации с мигрантами на границах Белоруссии со странами ЕС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2021, 05:07
    Гость: Ослябя

    Это не похоже на Россию наших дней, на России теперь тенденция раз в неделю, самолёт или вертолет, тяжелее воздуха. Вчера вертолет упал, не должны были по плану падать ещё и парашютисты.

  2. 13.11.2021, 04:04
    Гость: Иван Срака

    Да Запад как сказал Пан Скобеев -стирает шаровары, боится что в следующих учениях упадут им на голову и их прийдется хоронить за НАТО счет

  3. 13.11.2021, 03:38
    Гость: Виктор. Красноярск .

    """"Учения с десантом провели на фоне обострения ситуации с мигрантами на границах Белоруссии со странами ЕС."""" --- И ктож это обострение устроил ? лука и устроил, а второй поддержал .

  5. 13.11.2021, 00:15
    Гость: Если инструктора

    от ветра пикируют, что говорить об выучке других? Хотя выборы и голубые города важнее жизни российских солдат.

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