Двое российских десантников погибли на учениях в Белоруссии
На учениях в Белоруссии погибли два российских десантника, это были контрактники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - рассказали в Минобороны.
Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Но высота была уже недостаточной, запасной парашют не успел сработать и "произошло жесткое приземление".
Пострадавших быстро доставили в местный стационар, где они и умерли от травм.
Учения по внезапной проверке боеготовности в Гродненской области Белоруссии, граничащей с Литвой и Польшей, проходили в пятницу, в них участвовали около 250 россиян. Учения завершились около семи вечера и российские военные самолетами отправились на родину, в места постоянной дислокации. Учения с десантом провели на фоне обострения ситуации с мигрантами на границах Белоруссии со странами ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не похоже на Россию наших дней, на России теперь тенденция раз в неделю, самолёт или вертолет, тяжелее воздуха. Вчера вертолет упал, не должны были по плану падать ещё и парашютисты.
Да Запад как сказал Пан Скобеев -стирает шаровары, боится что в следующих учениях упадут им на голову и их прийдется хоронить за НАТО счет
""""Учения с десантом провели на фоне обострения ситуации с мигрантами на границах Белоруссии со странами ЕС."""" --- И ктож это обострение устроил ? лука и устроил, а второй поддержал .
Помним. Скорбим.
от ветра пикируют, что говорить об выучке других? Хотя выборы и голубые города важнее жизни российских солдат.