Область деятельности финансовых директоров. Разбираемся в вопросе

02:51 1.12.2021

Практически любая бизнес-организация имеет иерархическую систему работы, включающая в себя наличие управленцев высшего и низшего звена.

Многие слышали про существование финансовых директоров, но мало кто понимает зачем они нужны и какой деятельностью занимаются. В этой статье мы рассмотрим функции финансового директора.

Начать необходимо с того, что эта должность имеет вокруг себя множество споров – одни считают, что директор, отвечающий за финансы, является финансовым контролером, аналитиком, консультантом и риск-менеджером и берет на себя ответственность за всю сферу работы вышеперечисленных лиц. Вопрос достаточно спорный, все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. Есть и точка зрения, что финдир – это другое название должности главного бухгалтера. Так как данная должность возникла достаточно недавно, область деятельности финансовых директоров растет стремительно, и даже не все руководители знают, какой объем работы выполняет финдир.

Является ли финдир главным бухгалтером?

Для того, чтобы разобраться с областью ответственности финансового директора, необходимо понять, чем его должность отличается от должности главного бухгалтера.

Как показывает практика, очень часто их функции совпадают – составление документации и финансовой отчетности, однако, финансовый директор, в первую очередь, управленец, а значит, на его долю выпадает решение стратегических нужд компании и вывод ее в прибыль.

Функции финансового директора

К основным функциям финансового директора относятся:

1. Эффективно управлять ресурсами компании;

2. Оптимизировать бизнес-процессы;

3. Поддерживать финансовую стабильность организации;

4. Решение юридических задач;

5. Разработка HR-проектов;

6. Составление прогнозов;

7. Обеспечение поступления нужного количества финансов для совершения расчетов;

8. Привлечение дополнительных источников доходов.

