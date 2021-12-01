Область деятельности финансовых директоров. Разбираемся в вопросе
Многие слышали про существование финансовых директоров, но мало кто понимает зачем они нужны и какой деятельностью занимаются. В этой статье мы рассмотрим функции финансового директора.
Начать необходимо с того, что эта должность имеет вокруг себя множество споров – одни считают, что директор, отвечающий за финансы, является финансовым контролером, аналитиком, консультантом и риск-менеджером и берет на себя ответственность за всю сферу работы вышеперечисленных лиц. Вопрос достаточно спорный, все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. Есть и точка зрения, что финдир – это другое название должности главного бухгалтера. Так как данная должность возникла достаточно недавно, область деятельности финансовых директоров растет стремительно, и даже не все руководители знают, какой объем работы выполняет финдир.
Является ли финдир главным бухгалтером?
Для того, чтобы разобраться с областью ответственности финансового директора, необходимо понять, чем его должность отличается от должности главного бухгалтера.
Как показывает практика, очень часто их функции совпадают – составление документации и финансовой отчетности, однако, финансовый директор, в первую очередь, управленец, а значит, на его долю выпадает решение стратегических нужд компании и вывод ее в прибыль.
Функции финансового директора
К основным функциям финансового директора относятся:
1. Эффективно управлять ресурсами компании;
2. Оптимизировать бизнес-процессы;
3. Поддерживать финансовую стабильность организации;
4. Решение юридических задач;
5. Разработка HR-проектов;
6. Составление прогнозов;
7. Обеспечение поступления нужного количества финансов для совершения расчетов;
8. Привлечение дополнительных источников доходов.
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