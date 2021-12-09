Как стирать кроссовки в стиральной машине: выбор режима, средства, сушка

14:14 9.12.2021

Можно ли в стиральной машине стирать кроссовки. Если можно, то как это правильно делать и какое средство использовать.

Можно ли в стиральной машине стирать кроссовки? Все зависит от ткани, фурнитуры и декора обуви.

Какие кроссовки запрещено стирать в стиральной машине

Сразу смотрите на материал. Для автоматической стирки не подходят:

натуральная и некоторая искусственная кожа;

нубук, велюр и замша;

натуральный и искусственный мех, который используется для утепления внутренней части зимних моделей.

Если замшевые и кожаные материалы используются частично (в виде вставок), запрет на стирку кроссовок тоже распространяется, им подходит ручная чистка.

Определив материал, посмотрите на декор. Светоотражающие элементы, стразы, аппликации — все это рискует пострадать от стирки. Изделия с такими декоративными деталями тоже не стирают в машинке.

Какие кроссовки подходят для автоматической стирки

Говоря о том, можно ли стирать кроссовки в машинке, уточним, какие материалы для этих целей подходят. Это:

текстиль (то есть тканевые изделия);

резина и пластик;

искусственная кожа.

По поводу искусственной кожи есть уточнение. В зависимости от производителя материал имеет разные свойства, поэтому ознакомьтесь с биркой, где указаны рекомендации по уходу.

Подготовка к стирке

Перед помещением обуви в машинку ее очищают от налипшей грязи, песка, маленьких камней, застрявших в подошве. Это важно не только для чистоты кроссовок, но и для правильной эксплуатации самой техники. Для очистки воспользуйтесь щеткой и влажными салфетками.

После очистки или перед ней из кроссовок достают стельки, шнурки — все это стирают вручную, после предварительного замачивания на 20-30 минут. Второй вариант — стирка одновременно с обувью, но в отдельном мешке.

Сами кроссовки помещаются в специальный мешок для стирки — идеально, если в нем есть поролоновые вставки, не позволяющие обуви биться о стенки барабана. Если мешка с поролоном нет, обычный тоже справится с задачей. Подойдет и старая белая наволочка, завязанная на плотный узел. Также можно постирать изделия со старым полотенцем — оно тоже снизит контакт обуви и машинки, сделает процесс более безопасным для техники.

Выбор режима и допустимой температуры

Теперь разберемся, как стирать кроссовки в стиральной машине с учетом всех настроек. Для них подходит режим “Спорт” или любой другой, в описании к которому указано, что его рекомендуется использовать для спортивной обуви. В большинстве современных стиральных машинок средней ценовой категории есть что-то подобное.

Когда специальный режим не предусмотрен, выбирайте один из деликатных или тот, что предназначен для стирки шелка, шерсти — настройки для этих тканей тоже подходят.

Детально параметры режима выглядят так:

Температура стирки 30-40 градусов по Цельсию. При более горячей воде есть риски того, что ткани полиняют или деформируются.

Длительность процедуры до 30-40 минут. Нет смысла стирать кроссовки час и больше — отстираются они гораздо раньше, а дальше будут подвергаться ненужному механическому воздействию.

Отжим максимум на 400-600 оборотов. Если он выставляется только выше 600 оборотов, функцию отключают.

Для качественной стирки важно и правильно подобранное моющее средство.

Чем стирать кроссовки в стиральной машине

Обычные порошки для этих целей категорически не подходят. Они плохо вымываются и оставляют разводы (особенно в прохладной воде), а еще не рассчитаны на эффективную борьбу с бактериями и неприятным запахом, за который они отвечают. Привычные гели для стирки тоже не справятся. Их недостаток — слишком большое образование пены, что делает процесс менее эффективным. Антибактериальный эффект тоже отсутствует.

Разбираясь, как стирать кроссовки в стиральной машине-автомат, займитесь выбором правильного средства. Идеально, если оно специализированное — как гель для стирки спортивной обуви Salton CleanTech.

Особенности и возможности геля Salton CleanTech

Средство подходит для стирки текстиля, резины, пластика, искусственной кожи, но не используется с натуральной кожей и замшей. Из его плюсов выделим:

Пониженное пенообразование, что хорошо и для процесса стирки, и для техники.

Стопроцентное выполаскивание без разводов.

Эффективная работа в прохладной воде — удаляются все загрязнения.

Специальная технология “Свежести в обуви”. Средство имеет антибактериальный эффект и устраняет не только неприятный запах, но и его причину. После стирки кроссовки дольше остаются свежими.

Выгодный объем. Флакона на 250 миллилитров хватает на 8 стирок.

Возможность использования геля не только при автоматической, но и при ручной стирке.

Salton CleanTech применяется с кроссовками, кедами и повседневной обувью из текстиля. Гель не вредит ткани, бережно и эффективно убирает загрязнения, убивает бактерии и возвращает материалам ухоженный вид.

Дополнительные правила стирки

Есть еще советы, касающиеся того, как стирать кроссовки в машинке:

Не кладите в барабан две-три пары, если они отличаются по цвету. Белые кроссовки можно постирать вместе, а цветные и черные — только по отдельности.

Когда планируете отстирать больше одной пары, учитывайте вес. Если обувь тяжелая и ее много, во время стирки это рискует нанести вред самой стиральной машине.

Если пара разноцветная, используйте ручную чистку. Есть риски, что материалы начнут отдавать цвет и окрасятся пятнами.

Не стирайте обувь с остальными вещами: постельным, нижним бельем, одеждой. Исключением станут ситуации, когда вы стираете старые черные кроссовки с такой же старой черной одеждой (для работы на даче). В остальном изделия рекомендуется разделять.

После стирки кроссовки сушат — этот процесс не менее важен.

Правильная сушка чистых кроссовок

Категорически запрещено сушить обувь в сушильной машине или на специальном режиме в машине-автомат. Изделия достают из барабана влажными и сушат естественным способом.

Придерживайтесь рекомендаций:

Не ставьте обувь рядом с отопительными приборами. Из-за высокой температуры есть риски деформации и расклеивания.

Заполните кроссовки бумагой (смятыми белыми листами), чтобы она вобрала лишнюю влагу и сохранила форму изделий. Если они темные или цветные, подойдет обычная газета. Бумагу меняют на сухую раз в два часа.

Если есть возможность, замените бумагу шариками силикагеля. Он хорошо впитывает влагу и одновременно остается сухим, просто увеличивается в размерах. Шарики удобно засыпать в носки — а носки засунуть в обувь. В отличие от бумаги, силикагель не нужно менять каждые два часа, его хватает на больший срок.

Исключите контакт обуви с прямыми солнечными лучами. Сушить ее на балконе, лоджии, на улице или в подобных условиях — плохая идея. Сухое теплое помещение без лишнего солнца для этой цели подходит больше.

Используйте электрические сушилки только с учетом рекомендаций производителя. Есть модели, которые можно ставить в мокрую обувь практически сразу: через пару часов после стирки, когда основная вода стекла. Более простые сушилки используются только с влажными кроссовками, а с мокрыми их применять запрещено.

Когда изделия высохли, остается решить несколько несложных задач.

Исправление деформированной формы

Если вы внимательно прочитали, как стирать кроссовки, выбрали правильное средство и соблюдали все рекомендации производителей, деформация обуви не грозит. Но здесь есть оговорка: это правило справедливо для качественных вещей, а мы регулярно сталкиваемся с сомнительными характеристиками даже у известных брендов. Если деформация все же произошла, попробуйте один лайфхак: подержите уже высохшие кроссовки над паром (20 мин) и просушите, поддерживая форму — с помощью той же бумаги.

Восстановление защитного водоотталкивающего слоя

Помните, что после стиральной машинки на материале не останется никакой защиты. Высушив изделия, обработайте их привычными средствами для защиты от воды. Теперь обувь в идеальном состоянии — и вы можете снова ее надевать.

Стирка кроссовок — простая задача, если изучены все правила и выбрано специальное средство Salton CleanTech. Заручитесь нашей инструкцией, попробуйте специальный гель — и вы забудете о сложностях, которые испытывали раньше!