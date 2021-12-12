Путин назвал сферу, в которой Россия обогнала США и мир
Между Россией и США установлен паритет по потенциалу ядерного оружия, однако Москва лидирует в перспективных разработках, заявил российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — приводит его слова РБК. Президент отметил, что в армию страны поставляют новые комплексы вооружения, не ограничиваясь лишь модернизацией уже имеющихся систем.
В начале декабря глава Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов рассказал, что в ракетных войсках стратегического назначения ведется перевооружение на комплексы «Ярс», кроме того, в состояние готовности также приводятся очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард», а в боевой состав стратегических ядерных сил на море в скором времени введут еще одну атомную подводную лодку с баллистическими ракетами «Булава». Герасимов также отметил, что больше 95% российских пусковых установок наземных стратегических сил находятся в состоянии боевой готовности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я думал сказки.
Нет .
Ошибся
а если американцы подпишут бумажку , то все это преимущество порежут на металлолом , а металлолом обменяют на порошок для производства кока колы.
От чего всё так плохо господа ?
Ну если есть преимущество, то нельзя его проворонить и ждать, когда это преимущество исчезнет. Нужно бить гадов пока гады не догонят и добьют нас. Но у нас беда не с преимуществом, а с нашими не дальновидными, трусливыми и преклоняющимися перед Западом лидерами. Так было всегда, даже при Сталине, когда старались получить гарантии о ненападении с Германией.... И что получили в результате? Нынешние горбачевцы в Кремле снова наступают на те же грабли, горбатый только могила исправит!
Народ в рыночных условиях сам кузнец своего счастья...500 конкурентноспособных,старательных и успешных уже купили себе 1000 плавучих дворцов,и ещё больше наземных в лучших уголках мира ...а, сколько тысяч помельче ..оседлали золотые унитазы!?Такой рывок из нуля до.. на всей планете мало где возможен ..спасибо местечковым ночным сторожам невидимой руки и их главарю..со "146%%" поддержкой..