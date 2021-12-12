Путин назвал сферу, в которой Россия обогнала США и мир

19:48 12.12.2021

Между Россией и США установлен паритет по потенциалу ядерного оружия, однако Москва лидирует в перспективных разработках, заявил российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — приводит его слова РБК. Президент отметил, что в армию страны поставляют новые комплексы вооружения, не ограничиваясь лишь модернизацией уже имеющихся систем.

В начале декабря глава Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов рассказал, что в ракетных войсках стратегического назначения ведется перевооружение на комплексы «Ярс», кроме того, в состояние готовности также приводятся очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард», а в боевой состав стратегических ядерных сил на море в скором времени введут еще одну атомную подводную лодку с баллистическими ракетами «Булава». Герасимов также отметил, что больше 95% российских пусковых установок наземных стратегических сил находятся в состоянии боевой готовности.