Николай Бондаренко решил организовать референдум против QR-кодов

Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко намерен по примеру Швейцарии провести референдум по поводу ковидных ограничений. При этом речь идет о «всероссийском референдуме против QR-кодов».

«На собрании присутствовало несколько представителей избирательной комиссии нашего региона. В работе участвовал нотариус, который заверял явку и удостоверялся в полномочиях и законности участия каждого гражданина. Соблюдены все нормы и процессуальные сроки. Единогласным решением вопрос будет вынесен на референдум. Теперь все документы будут сданы в ЦИК Элле Памфиловой, которая должна будет зарегистрировать эту инициативу! Хочу напомнить Элле Александровне, что народ – единственный легитимный источник власти! Сейчас народ хочет идти по законному и мирному пути. Народ нужно услышать, а не толкать на улицу», - написал Бондаренко в своем Instagram-аккаунте.

Также он отметил, что «референдумы в нашей стране фактически запрещены, на это наложено табу». «Но в силу того, что этот вопрос вызывает широкий общественный резонанс, мы настаиваем на конструктивном, легальном пути обсуждения этого вопроса, а не на волюнтаристском решении власти, которая отстаивает интересы исключительно олигархического меньшинства», - добавил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2021, 17:10
    Гость: Это

    примерно то же самое, что общественный туалет посещать только по паспорту.
    И как мы жили до этого с гриппом, ВИЧ...?!!! Подумать страшно.
    А тут вдруг явились "спасители" в лице фашисто-вакцинаторов - поповых, мишустиных, собяниных, медведевых и прочих, насильственно "дарящих добро"!

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